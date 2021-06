Des chaussures pointues ont détruit les pieds des riches dans l’Angleterre médiévale

Être à la mode a généralement un coût, et les gens élégants vers la fin du Moyen Âge en Grande-Bretagne ont payé un prix élevé pour porter des chaussures pointues.

Les porteurs de chaussures pointues ont souvent développé des oignons, un type de déformation du pied dans lequel une masse osseuse se forme à la base du gros orteil et pousse cet orteil vers l’intérieur selon un angle. Alors que de nombreux facteurs peuvent provoquer des oignons, connus médicalement sous le nom d’hallux valgus, cette condition était beaucoup moins courante au 13ème siècle et avant, lorsque les styles de chaussures étaient moins extrêmes, selon une nouvelle étude.

En vieillissant, ces victimes de la mode ont également subi d’autres blessures. Les oignons peuvent entraîner des problèmes d’équilibre, et un examen de squelettes médiévaux a montré que les personnes plus âgées avec des oignons étaient également susceptibles d’avoir des fractures aux membres supérieurs, dues à des chutes suffisamment graves pour briser leurs os.

« Les restes de chaussures mis au jour dans des endroits comme Londres et Cambridge suggèrent qu’à la fin du 14ème siècle, presque tous les types de chaussures étaient au moins légèrement pointus – un style commun à la fois aux adultes et aux enfants », a déclaré le co-auteur de l’étude Piers Mitchell, un conférencier affilié au Département d’archéologie de l’Université de Cambridge.

« Nous avons étudié les changements survenus entre le haut et la fin du Moyen Âge et avons réalisé que l’augmentation de l’hallux valgus au fil du temps devait être due à l’introduction de ces nouveaux styles de chaussures », a déclaré Mitchell.

Lorsqu’une personne développe des oignons, le premier signe de problème est un « penchant » du gros orteil vers les autres orteils de sorte qu’il ne pointe plus droit devant, perturbant l’alignement des os des orteils, selon le Collège américain des chirurgiens du pied et de la cheville (ACFAS). Les oignons peuvent se développer à cause de l’arthrite ou en réponse à d’autres déformations du pied, mais la cause la plus fréquente est « le port de chaussures qui encombrent les orteils », explique l’ACFAS.

Les oignons peuvent être douloureux et les symptômes sont progressifs ; si les conditions qui causent les oignons persistent, le problème s’aggravera, selon l’ACFAS.

La semelle d’une chaussure pour adulte de la fin du 14e siècle à Cambridge, en Angleterre, présentant une forme pointue. (Crédit image : Unité archéologique de Cambridge)

Récemment, des scientifiques se sont demandé quelles preuves archéologiques pourraient révéler des problèmes de pieds chez des personnes ayant vécu il y a des siècles. Ils ont analysé les squelettes – et les oignons – de 177 personnes de quatre cimetières médiévaux à Cambridge, en Angleterre. Un cimetière était pour les frères et paroissiens riches, l’autre était un cimetière caritatif pour les pauvres, l’autre était destiné aux enterrements de personnes qui n’étaient ni riches ni démunies, et l’autre se trouvait dans une paroisse rurale reculée, ont écrit les chercheurs dans une étude publiée le 11 juin à les Revue internationale de paléopathologie .

Les scientifiques ont également vérifié que les squelettes ne présentaient pas de signes de blessures pouvant avoir été causées par une perte d’équilibre résultant d’oignons.

Ils ont constaté que 27% des individus datant des 14e et 15e siècles souffraient d’oignons. Environ 45% des frères du riche cimetière avaient des oignons – le pourcentage le plus élevé du groupe – peut-être parce que vers le XIVe siècle, il est devenu plus courant pour le clergé britannique de s’habiller à la mode, une tendance qui a troublé les hauts fonctionnaires de l’église, a déclaré Mitchell.

« L’adoption de vêtements à la mode par le clergé était si courante qu’elle a suscité des critiques dans la littérature contemporaine, comme en témoigne la représentation du moine par Chaucer dans les Contes de Canterbury », a ajouté Mitchell. (Chaucer a habillé son moine d’une robe garnie de fourrure ornée d’une épingle en or, et le personnage valorisait le confort matériel plus que la religion).

Les restes de nombreux individus exhumés sur l’ancien site de l’hôpital Saint-Jean-l’Évangéliste, prélevés lors de la fouille de 2010. (Crédit image : Cambridge Archaeological Unit/St John’s College)

Dans l’ensemble, les personnes les plus pauvres qui ne pouvaient pas se permettre d’acheter des chaussures peu pratiques avaient des pieds en meilleure santé, selon l’étude. Les oignons n’ont touché que 10 % des travailleurs pauvres du cimetière paroissial principal et seulement 3 % des personnes du cimetière rural. Dans les squelettes datant du XIe au XIIIe siècle, avant que les chaussures à bout pointu ne deviennent une mode, seulement 6% environ du groupe avaient des oignons, selon l’étude.

Les squelettes des personnes souffrant d’oignons présentaient également plus de signes de blessures, avec environ 52% des personnes souffrant d’oignons ayant au moins une fracture, ont rapporté les chercheurs.

« La recherche clinique moderne sur les patients atteints d’hallux valgus a montré que la déformation rend l’équilibre plus difficile et augmente le risque de chute chez les personnes âgées », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Jenna Dittmar, chargée de recherche en ostéoarchéologie humaine à l’Université d’Aberdeen en Écosse. , dit dans un communiqué . « Cela expliquerait le nombre plus élevé d’os cassés guéris que nous avons trouvés dans les squelettes médiévaux atteints de cette maladie », a ajouté Dittmar, qui a mené la recherche en tant qu’associé de recherche postdoctoral à l’Université de Cambridge.

« Nous pensons que les oignons sont un problème moderne, mais ce travail montre que c’était en fait l’une des conditions les plus courantes pour avoir affecté les adultes médiévaux », a déclaré Dittmar.

