Des changements massifs sur la lune de Jupiter Europa parmi les événements récents pour fracturer sa coquille glacée, selon une étude

La plus populaire des 79 lunes connues de Jupiter, l’Europe glaciale, présente de nombreuses fractures à sa surface. De nouvelles recherches montrent que ces fractures, et d’autres caractéristiques sur sa surface, auraient pu se former à partir de changements dramatiques de sa coquille glacée sur des millions d’années.

Certaines de ces fractures sur la coquille de glace d’Europe – chacune d’elles de centaines de kilomètres de long et 10-20 km de large – se trouvent parallèles les unes aux autres et en cercles concentriques autour des pôles de la lune. Ces fissures s’étendaient également au loin, sur différents types de terrain.

Ajoutant des preuves à la théorie selon laquelle il y avait autrefois un océan sous la surface d’Europe, les découvertes impliquent également que l’histoire géologique de la lune telle que les chercheurs la connaissent, doit être réexaminée. Les découvertes renforcent l’argument en faveur d’un phénomène appelé «vraie errance polaire» sur Europe, où la véritable localisation des pôles Nord et Sud change, ou «errent», en raison de l’activité géologique de la lune.

Les scientifiques pensent que cette «errance» fait partie des événements géologiques les plus récents que connaît Europa.

«Notre principale constatation est que les fractures associées à la véritable déambulation polaire sur Europe recoupent tous les terrains. Cela signifie que la véritable déambulation polaire est très jeune et que la coquille de glace et toutes les caractéristiques qui s’y sont formées se sont déplacées de plus de 70 °. latitude d’où ils se sont formés pour la première fois », lit-on dans le document de recherche.

S’il est prouvé que les décalages et fissures étaient récents, les chercheurs prédisent que toute asymétrie dans les cratères et l’épaisseur de la coquille de glace mesurée par les données satellitaires de la lune [particularly from the Europa Clipper mission] pourrait être potentiellement inexact.

L’équipe de recherche était dirigée par le Dr Paul Schenk, un scientifique senior du Lunar and Planetary Institute (LPI) sous l’égide de l’Universities Space Research Association. La véritable déambulation polaire a entraîné la réorientation de l’axe de rotation de l’Europe, ce qui a conduit aux motifs circulaires dans les fissures, a-t-il expliqué. Ce processus ne serait possible que si la coquille glacée est séparée du noyau rocheux de la planète, semblable aux plaques tectoniques ici sur Terre qui sont sujettes à des déplacements et à des lignes de faille sismiques.

L’étude a été publiée dans la revue Lettres de recherche géophysique le 29 juillet.

