Des changements dans le microbiome intestinal pourraient prédire un vieillissement et une longévité en bonne santé, selon une nouvelle étude

Le secret d’un vieillissement réussi peut résider en partie dans votre intestin, selon un nouveau rapport. L’étude a révélé qu’il est possible de prédire votre probabilité de vivre longtemps et en bonne santé en analysant les billions de bactéries, virus et champignons qui peuplent votre tractus intestinal. La nouvelle recherche, publiée dans la revue Métabolisme de la nature, ont constaté qu’à mesure que les gens vieillissent, la composition de cette communauté complexe de microbes, connue collectivement sous le nom de microbiome intestinal, a tendance à changer. Et plus le changement est important, mieux c’est, cela paraît.

Chez les personnes en bonne santé, les types de microbes qui dominent l’intestin au début de l’âge adulte représentent une proportion de plus en plus petite du microbiome au cours des décennies suivantes, tandis que le pourcentage d’autres espèces moins répandues augmente. Mais chez les personnes en moins bonne santé, selon l’étude, le contraire se produit: la composition de leurs microbiomes reste relativement statique et elles ont tendance à mourir plus tôt.

Les nouvelles découvertes suggèrent qu’un microbiome intestinal qui se transforme continuellement en vieillissant est un signe de vieillissement en bonne santé, a déclaré un co-auteur de l’étude, Sean Gibbons, spécialiste du microbiome et professeur adjoint à l’Institute for Systems Biology de Seattle organisation de recherche biomédicale à but non lucratif.

«De nombreuses recherches sur le vieillissement sont obsédées par le fait de ramener les gens à un état plus jeune ou de revenir en arrière», dit-il. «Mais ici, la conclusion est très différente. Peut-être qu’un microbiome sain pour une personne de 20 ans n’est pas du tout sain pour une personne de 80 ans. Il semble que c’est bien d’avoir un microbiome en évolution quand on est vieux. Cela signifie que les bogues présents dans votre système s’adaptent de manière appropriée à un corps vieillissant. »

Les chercheurs ne pouvaient pas être certains si les changements dans le microbiome intestinal contribuaient à un vieillissement en bonne santé ou vice versa. Mais ils ont vu des signes que ce qui se passe dans les tripes des gens peut directement améliorer leur santé. Ils ont découvert, par exemple, que les personnes dont les microbiomes évoluaient vers un profil unique en vieillissant avaient également des niveaux plus élevés de composés favorables à la santé dans leur sang, y compris des composés produits par des microbes intestinaux qui combattent les maladies chroniques.

Les scientifiques soupçonnent depuis un certain temps que le microbiome joue un rôle dans le vieillissement. Des études ont montré, par exemple, que les personnes de 65 ans et plus qui sont relativement maigres et physiquement actives ont une plus grande abondance de certains microbes dans leurs intestins que les personnes âgées qui sont moins en forme et en moins bonne santé. Les personnes qui développent des signes précoces de fragilité ont également moins de diversité microbienne dans leurs tripes. En étudiant les microbiomes de personnes de tous âges, les scientifiques ont découvert des modèles qui s’étendent sur toute la durée de vie. Le microbiome subit des changements rapides à mesure qu’il se développe au cours des trois premières années de vie. Ensuite, il reste relativement stable pendant des décennies, avant de subir progressivement des changements dans sa composition à mesure que les gens atteignent la quarantaine, ce qui s’accélère vers la vieillesse chez ceux qui sont en bonne santé mais ralentit ou reste statique chez les personnes en moins bonne santé.

Bien qu’il n’y ait pas deux microbiomes identiques, les gens partagent en moyenne environ 30% de leurs espèces bactériennes intestinales. Quelques espèces qui sont particulièrement communes et abondantes constituent un ensemble «central» de microbes intestinaux en chacun de nous, avec de plus petites quantités d’une grande variété d’autres espèces qui se trouvent dans différentes combinaisons chez chaque personne.

Pour mieux comprendre ce qui se passe dans l’intestin à mesure que les gens vieillissent, Gibbons et ses collègues, y compris le Dr Tomasz Wilmanski, l’auteur principal de la nouvelle étude, ont examiné les données de plus de 9000 adultes dont les microbiomes ont été séquencés. Ils étaient âgés de 18 à 101 ans.

Environ 900 de ces personnes étaient des personnes âgées qui subissaient des contrôles réguliers dans des cliniques médicales pour évaluer leur état de santé. Gibbons et ses collègues ont découvert qu’à la quarantaine, à partir de 40 ans environ, les gens ont commencé à montrer des changements distincts dans leurs microbiomes. Les souches les plus dominantes dans leurs tripes ont eu tendance à décliner, tandis que d’autres souches moins courantes sont devenues plus répandues, ce qui a amené leurs microbiomes à diverger et à paraître de plus en plus différents des autres dans la population.

«Ce que nous avons constaté, c’est qu’au cours des différentes décennies de la vie, les individus s’éloignent les uns des autres – leurs microbiomes deviennent de plus en plus uniques les uns des autres», a déclaré Gibbons.

Les personnes qui avaient le plus de changements dans leurs compositions microbiennes avaient tendance à avoir une meilleure santé et une durée de vie plus longue. Ils avaient des niveaux plus élevés de vitamine D et des niveaux inférieurs de cholestérol LDL et de triglycérides, un type de graisse dans le sang. Ils avaient besoin de moins de médicaments et avaient une meilleure santé physique, avec des vitesses de marche plus rapides et une plus grande mobilité.

Les chercheurs ont découvert que ces individus «uniques» avaient également des niveaux plus élevés de plusieurs métabolites dans leur sang qui sont produits par des microbes intestinaux, y compris des indoles, qui réduisent l’inflammation et maintiennent l’intégrité de la barrière qui tapisse et protège l’intestin. Dans certaines études, les scientifiques ont découvert que donner des indoles à des souris et à d’autres animaux les aide à rester jeunes, leur permettant d’être plus actifs physiquement, mobiles et résistants à la maladie, aux blessures et à d’autres stress chez les personnes âgées. Un autre des métabolites identifiés dans la nouvelle étude était la phénylacétylglutamine. On ne sait pas exactement ce que fait ce composé. Mais certains experts pensent que cela favorise la longévité, car des recherches ont montré que les centenaires du nord de l’Italie ont tendance à en avoir des niveaux très élevés.

Wilmanski a constaté que les personnes dont les microbiomes intestinaux n’avaient pas beaucoup changé en vieillissant étaient en moins bonne santé. Ils avaient un taux de cholestérol et de triglycérides plus élevés et des niveaux inférieurs de vitamine D. Ils étaient moins actifs et ne pouvaient pas marcher aussi vite. Ils ont utilisé plus de médicaments et ils étaient presque deux fois plus susceptibles de mourir au cours de la période d’étude.

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que certains insectes intestinaux qui pourraient être inoffensifs ou peut-être même bénéfiques au début de l’âge adulte pourraient devenir nocifs à un âge avancé. L’étude a révélé, par exemple, que chez les personnes en bonne santé qui ont vu les changements les plus spectaculaires dans la composition de leur microbiome, il y avait une forte baisse de la prévalence des bactéries appelées Bacteroides, qui sont plus courantes dans les pays développés où les gens mangent beaucoup d’aliments transformés. de matières grasses, de sucre et de sel, et moins répandue dans les pays en développement où les gens ont tendance à avoir une alimentation riche en fibres. Lorsque la fibre n’est pas disponible, a déclaré Gibbons, les Bacteroides aiment «grignoter du mucus», y compris la couche de mucus protecteur qui tapisse l’intestin.

«Peut-être que c’est bien quand vous avez 20 ou 30 ans et que vous produisez beaucoup de mucus dans votre intestin», dit-il. «Mais à mesure que nous vieillissons, notre couche de mucus s’amincit, et peut-être que nous devrons peut-être supprimer ces insectes.»

Si ces microbes mâchent à travers la barrière qui les maintient en toute sécurité dans l’intestin, il est possible qu’ils déclenchent une réponse du système immunitaire.

«Lorsque cela se produit, le système immunitaire devient fou», a déclaré Gibbons. «Avoir cette couche de mucus, c’est comme avoir une barrière qui maintient une détente qui nous permet de vivre heureux avec nos microbes intestinaux, et si cela disparaît, cela déclenche une guerre» et pourrait déclencher une inflammation chronique. On pense de plus en plus que l’inflammation chronique est à l’origine d’un large éventail de maladies liées à l’âge, des maladies cardiaques et du diabète au cancer et à l’arthrite.

Une façon d’empêcher ces microbes de détruire la muqueuse intestinale est de leur donner autre chose à grignoter, comme des fibres d’aliments entiers nutritifs comme les haricots, les noix et les graines et les fruits et légumes.

D’autres études ont montré que l’alimentation peut avoir un effet substantiel sur la composition du microbiome. Bien que la nouvelle recherche n’ait pas examiné de près l’impact de différents aliments sur les changements du microbiome à mesure que nous vieillissons, Gibbons a déclaré qu’il espérait examiner cela dans une étude future.

«Il peut être possible de préserver la couche de mucus vieillissante dans l’intestin en augmentant la quantité de fibres dans l’alimentation», a déclaré Gibbons. «Ou nous pourrions identifier d’autres moyens de réduire l’abondance de Bacteroides ou d’augmenter la production d’indole par l’alimentation. Ce sont des interventions futures pas trop lointaines que nous espérons tester. »

Anahad O’Connor. c.2021 The New York Times Company

