Des champignons sur Mars ? 5 affirmations non prouvées selon lesquelles la vie extraterrestre existe

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts : Op-Ed & Insights.

Gareth Dorrian, chercheur postdoctoral en sciences spatiales, Université de Birmingham

Une étude récente prétend avoir trouvé des preuves de formes de vie ressemblant à des champignons à la surface de Mars. Il se trouve que ces particularités sont bien connues et ont été découvertes par des caméras à bord du Mars Exploration Rover Opportunity de la NASA, peu après son atterrissage en 2004.

En fait, ce ne sont pas du tout des organismes vivants, mais des « concrétions d’hématite » – de petits morceaux en forme de sphère de l’hématite minérale, et leur origine exacte est encore débattue par les scientifiques. L’hématite est un composé de fer et d’oxygène et est commercialement importante sur Terre. Les roches sphériques sur Mars peuvent avoir été créées par l’accumulation progressive de la matière dans des environnements d’eau liquide à évaporation lente. Ils pourraient également avoir été produits par l’activité volcanique.

Quoi qu’il en soit, ce ne sont pas des champignons. La zone autour du site d’atterrissage d’Opportunity en est jonchée, ils peuvent être vus sur toute la surface et ont également été trouvés enterrés sous le sol et même incrustés dans les rochers.

En rapport: Les découvertes les plus étranges de Mars par les rovers Opportunity et Spirit de la NASA

Vers fossilisés

Ces « champignons » de l’espace n’étaient pas la première revendication de la vie extraterrestre. Le 7 août 1996, le président américain de l’époque, Bill Clinton, se tenait sur la pelouse de la Maison Blanche et annonçait la possibilité que des scientifiques aient découvert les restes antiques et fossilisés de micro-organismes dans une météorite récupérée en Antarctique en 1984.

La météorite, ALH 84001, fait partie d’une poignée de roches que nous avons de Mars. Ceux-ci ont été projetés de la surface de la planète par des éruptions volcaniques ou des impacts de météorites, ont dérivé dans l’espace probablement pendant des millions d’années, avant de se retrouver sur Terre.

Image au microscope électronique à balayage à haute résolution des structures. (Crédit image : NASA)

Les minuscules structures découvertes à l’intérieur, à l’aide de puissants microscopes, ressemblent à des organismes microscopiques ressemblant à des vers et ont probablement des milliards d’années. Le débat sur les véritables origines de ces structures se poursuit aujourd’hui – de nombreux scientifiques ont souligné que des processus inorganiques bien connus sont tout à fait capables de produire des structures qui ressemblent à des organismes vivants. En d’autres termes, simplement parce que quelque chose peut ressembler un peu à la vie (champignons ou autre), cela ne veut pas dire que c’est le cas.

Gaz mystère

Dans les années 1970, les atterrisseurs robotiques Viking de la NASA ont effectué une série d’expériences conçues pour tester le sol martien pour détecter la présence de micro-organismes.

Les expériences ont traité chimiquement de petits échantillons de sol martien dans des chambres de réaction à bord des atterrisseurs. Dans l’un d’eux, des nutriments contenant du carbone 14 radioactif ont été ajoutés aux échantillons de sol. En théorie, cela devrait être absorbé par tout microbe en croissance et en multiplication. Le carbone 14 serait alors de plus en plus « expiré » au fil du temps, montrant une augmentation constante de la concentration dans la chambre de réaction.

Après les analyses chimiques, chaque échantillon de sol a été régulièrement chauffé à des centaines de degrés pour détruire tous les microbes, avec l’intention de voir si de telles réactions dans le sol ont cessé. Curieusement, cette expérience particulière a montré une augmentation constante du carbone 14 au fil du temps, qui s’est en effet terminée après chauffage au-dessus du point d’ébullition de l’eau. Plusieurs réactions chimiques inorganiques ont été proposées comme explication. Ces résultats restent donc peu concluants et font encore débat aujourd’hui.

Plus récemment, des quantités infimes de méthane ont été trouvées dans l’atmosphère martienne. Ceci est également intrigant car les organismes vivants sur Terre sont connus pour libérer du méthane. Encore une fois, cependant, il faut souligner que cette preuve de vie n’est pas concluante. Le méthane peut également être produit par plusieurs procédés inorganiques, notamment par des roches chauffées.

Wow!

En 1977, le radiotélescope Big Ear aux États-Unis a détecté un signal radio inhabituel en balayant le ciel. Le signal n’a duré que quelques minutes, était très puissant et a été détecté sur une plage de fréquences étroite. Ces facteurs font qu’il est assez difficile d’envisager une cause naturelle, car la plupart des sources radio naturelles peuvent être détectées sur une large gamme de fréquences.

Le signal exact n’a plus été détecté depuis, malgré de fréquents relevés radio de la même partie du ciel. Le signal était si remarquable à l’époque que l’astronome de service, Jerry Ehman, a encerclé l’impression du signal avec un stylo rouge et a écrit « Wow ! » à côté de cela.

Diverses explications ont été proposées au fil des ans, y compris, récemment, que le signal a été généré par une comète passante, ou des transmissions à partir d’un satellite en orbite autour de la Terre. L’origine exacte du Wow! signal n’est toujours pas pleinement convenu aujourd’hui et reste un mystère intrigant.

L’étoile de Tabby

Un outil clé de la chasse aux planètes est la méthode de gradation – observer la lumière d’une étoile pour voir si elle baisse périodiquement de manière régulière lorsqu’une planète en orbite passe devant elle. En 2015, des astronomes professionnels travaillant avec des scientifiques citoyens du projet Planet Hunters ont annoncé la découverte d’une étoile proche affichant une gradation inhabituellement forte et cohérente au fil du temps.

L’étoile de Tabby porte le nom de l’astronome Tabitha Boyajian qui était l’auteur principal de l’article annonçant la découverte. Les données du télescope spatial Kepler ont montré non seulement une gradation régulière, comme on pourrait s’y attendre d’une orbite planétaire, mais des baisses de lumière très irrégulières et, fait intéressant, une diminution constante du rendement lumineux sur plusieurs années.

En rapport: Le puzzle de « Tabby’s Star »: 9 explications sur la gradation impaire de l’étoile

Ce comportement très inhabituel a incité de nombreuses théories pour expliquer les observations, notamment de la poussière cométaire ou des débris d’un impact massif se répandant progressivement pour couvrir la face de l’étoile. Certains ont également émis l’hypothèse qu’il s’agissait des signatures d’une espèce extraterrestre avancée construisant une structure autour de l’étoile. Mais d’autres observations n’ont trouvé aucune preuve corroborante pour étayer cette possibilité. Par exemple, les radiotélescopes n’ont détecté aucune émission radio inhabituelle de l’étoile. Aujourd’hui, les scientifiques à l’origine de la découverte pensent que les baisses inhabituelles de la lumière sont causées par des nuages ​​de poussière cosmique traversant la face de l’étoile.

Aussi excitants soient-ils, il est important de traiter les allégations de vie extraterrestre avec une bonne dose de scepticisme, et c’est en effet ce que font les scientifiques. Aucune preuve concluante de l’existence de la vie extraterrestre n’a été trouvée… pour le moment.

Cet article est republié de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.

Suivez tous les problèmes et débats d’Expert Voices — et participez à la discussion — sur Facebook et Twitter. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de l’éditeur. Cette version de l’article a été initialement publiée sur Sciences en direct.