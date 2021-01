Des «  champignons magiques  » poussent dans le sang de l’homme après l’injection de thé aux champignons

Un homme a préparé un thé à partir de « champignons magiques » et a injecté le mélange dans ses veines; plusieurs jours plus tard, il s’est retrouvé à l’urgence avec le champignon qui poussait dans son sang.

L’homme a passé 22 jours à l’hôpital, dont huit à l’unité de soins intensifs (USI), où il a reçu un traitement pour une défaillance d’organe multisystémique. Maintenant libéré, il est toujours traité avec un régime à long terme d’antibiotiques et d’antifongiques, selon une description du cas publiée le 11 janvier dans le Journal de l’Académie de psychiatrie de consultation-liaison .

L’affaire n’a pas révélé si l’injection thé aux champignons peut provoquer des effets psychoactifs persistants, comme on le voit parfois lorsque les personnes ingèrent le champignon oralement, les médecins ont écrit dans le rapport. Par exemple, dans de rares cas, les personnes peuvent développer une maladie appelée trouble de la perception persistante induit par les hallucinogènes (HPPD), où elles ressentent des flashbacks vifs de leur voyage longtemps après les faits, selon l’Institut national sur l’abus des drogues .

L’affaire « souligne la nécessité d’une éducation continue du public concernant les dangers liés à l’utilisation de ce médicament et d’autres médicaments, autrement que ceux prescrits », ont écrit les médecins.

En injectant des champignons dans sa circulation sanguine, le patient de 30 ans espérait soulager les symptômes du trouble bipolaire et de la dépendance aux opioïdes, selon le rapport. Les membres de sa famille ont noté qu’il avait récemment cessé d’adhérer à ses médicaments bipolaires prescrits et qu’il «faisait du vélo entre les états dépressifs et maniaques».

L’homme a trouvé des rapports en ligne décrivant les effets thérapeutiques potentiels des hallucinogènes, tels que LSD et les champignons psilocybine, qui l’ont incité à faire bouillir les champignons en un « thé aux champignons ». Il a filtré le thé en le tirant à travers un « coton-tige » avant de l’injecter dans son corps. Les jours suivants, il est devenu léthargique et nauséeux, et sa peau a commencé à jaunir. Il a rapidement développé une diarrhée et a commencé à vomir du sang.

Sa famille l’a retrouvé et l’a emmené aux urgences, notant qu’il semblait également très confus. Les médecins ont noté qu’il ne pouvait pas participer à un entretien significatif en raison de son état mental altéré. Plusieurs organes, y compris le foie et les reins, ont commencé à tomber en panne et l’homme a été transféré à l’USI. Son sang a été testé positif pour un bactérien infection par le microbe Brevibacillus et une infection fongique de Psilocybe cubensis – ce qui signifie que le champignon magique qu’il avait injecté poussait maintenant dans son sang.

En plus des antibiotiques et des antifongiques, l’homme a dû être placé sous respirateur après avoir subi une insuffisance respiratoire aiguë, où du liquide s’accumule dans les sacs aériens des poumons. Heureusement, le patient a survécu à cette épreuve et a ensuite été renvoyé de l’hôpital.

La recherche suggère que la psilocybine peut être un traitement prometteur pour la dépression , anxiété et la toxicomanie, ont noté les auteurs – mais seulement s’ils sont pris en toute sécurité. Dans la plupart des études de recherche, les scientifiques administrent le médicament sous forme de pilule, mais dans quelques cas, les médecins ont administré de la psilocybine par injection intraveineuse, selon un rapport de 2018 publié dans la revue. Neuropharmacologie . Mais ces injections sont données à des doses étroitement contrôlées et sous surveillance médicale, et elles ne contiennent aucun champignon; le composé psilocybine, seul, n’est pas vivant et ne peut pas se développer dans le corps.

Lorsqu’ils sont utilisés à des fins récréatives, les champignons magiques sont généralement transformés en thé, consommés crus ou séchés, broyés en poudre et mis en capsules ou enrobés de chocolat – ils ne sont pas injectés directement dans la circulation sanguine. Les champignons provoquent des voyages qui altèrent l’esprit en interagissant avec certains récepteurs du cerveau; plus précisément, la psilocybine se décompose en psilocine, une substance qui agit comme la sérotonine chimique du cerveau, qui joue un rôle dans l’humeur et la perception.

Mais un bad trip peut déclencher de l’anxiété, de la peur et de la confusion, ainsi qu’une tension artérielle élevée, des vomissements, des maux de tête et des crampes d’estomac, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Les champignons magiques comportent un risque supplémentaire car ils ressemblent à certaines espèces de champignons vénéneux, de sorte que les gens consomment parfois le mauvais type par erreur.

Plusieurs villes américaines ont décriminalisé la psilocybine et, en novembre 2020, l’Oregon a décidé de légaliser son utilisation en tant que médicament thérapeutique, CNBC a rapporté . À l’heure actuelle, la psilocybine est toujours classée comme une «substance de l’annexe I» en vertu de la loi fédérale, ce qui signifie que le médicament n’a pas d’utilisation médicale acceptée aux États-Unis et a un «potentiel élevé d’abus». Cependant, les recherches actuelles suggèrent que ce potentiel d’abus a été historiquement surestimé et est en fait assez faible, selon le rapport Neuropharmacology 2018.

