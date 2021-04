Des centaines de touristes de l’espace en formation pour vivre des minutes d’apesanteur dans l’espace

12 avr.2021 11:11:37 IST

Plusieurs centaines de personnes ont déjà réservé leurs billets et commencé à s’entraîner pour un voyage spectaculaire: quelques minutes, voire des jours, dans l’apesanteur de l’espace. Les voyageurs de l’espace pour la première fois, principalement riches, se préparent à participer à l’une des nombreuses missions privées qui se préparent à se lancer. L’ère du tourisme spatial est à l’horizon 60 ans après que le cosmonaute soviétique Youri Gagarine est devenu la première personne dans l’espace. Deux sociétés, Virgin Galactic et Blue Origin, construisent des engins spatiaux capables d’envoyer des clients privés sur des vols suborbitaux au bord de l’espace pendant plusieurs minutes.

Glenn King est le directeur de la formation aux vols spatiaux au National Aerospace Training and Research Center, une entreprise privée basée en Pennsylvanie qui a déjà formé près de 400 futurs passagers Virgin Galactic pour leurs voyages.

« La personne la plus âgée que j’ai formée avait 88 ans », a déclaré King AFP.

Le programme de formation dure deux jours – une matinée d’instruction en classe et de tests dans une centrifugeuse.

Cela implique de placer le stagiaire dans un cockpit monoplace au bout d’un bras de huit mètres de long et de le faire tourner pour simuler la force gravitationnelle, ou force G.

Une équipe médicale est disponible à tout moment.

Profite de la vue

La formation de la NASA pour les membres d’équipage de la navette a duré deux ans, mais la durée a été considérablement réduite par l’industrie spatiale commerciale en raison du « nombre de personnes qui veulent se lever dans l’espace », a déclaré King.

«Nous ne pouvons pas prendre deux ans pour former ces personnes», a-t-il déclaré. «Nous devons réduire cela à quelques jours pour que ces gens se lèvent.

«Ces gens ne sont pas des équipages, juste des passagers», a-t-il noté. « Pour un passager, il n’y a pas beaucoup de travail à faire à part se détendre, supporter les forces G du lancement ou de la rentrée. Et puis une fois que vous êtes en orbite, profitez de la vue par la fenêtre. »

King a déclaré que le taux de réussite du cours de formation était de «99,9%».

Le coût varie de plusieurs milliers de dollars à 10 000 dollars si des soins spéciaux ou une surveillance médicale sont nécessaires.

Le plus gros obstacle au «vol spatial pour tous» reste le prix.

Quelque 600 personnes ont réservé des vols sur Virgin Galactic, la société fondée par le milliardaire britannique Richard Branson, et des milliers d’autres sont sur une liste d’attente.

Le coût par vol? 200 000 € à 250 000 €.

Virgin Galactic espère emmener son premier astronaute privé sur un vol suborbital au début de 2022, avec des plans éventuels pour 400 voyages par an.

Blue Origin, propriété de Jeff Bezos d’Amazon, n’a pas encore publié de prix ni de calendrier.

L’argent mis à part, à peu près n’importe qui pourrait participer à un vol spatial.

« Vous n’avez pas besoin d’être en parfaite santé physique maintenant pour pouvoir aller dans l’espace », a déclaré King. « J’ai formé des gens avec des prothèses. J’ai formé des gens avec des stimulateurs cardiaques. Toutes sortes de personnes. »

La Federal Aviation Administration des États-Unis, qui supervise l’industrie aéronautique, a recommandé en 2006 que les futurs «passagers commerciaux» des vols suborbitaux remplissent un «simple questionnaire sur les antécédents médicaux».

Les vols orbitaux qui vont plus loin et durent plus longtemps nécessiteraient un formulaire plus détaillé et des tests sanguins, des rayons X et des échantillons d’urine.

De tels vols, qui coûtent des millions de dollars chacun, sont envisagés par SpaceX, la société fondée par le milliardaire Elon Musk, qui en a au moins quatre prévus au cours des prochaines années.

Inspiration4

Le premier lancement des seuls civils, baptisé «Inspiration4», est prévu pour septembre.

Le milliardaire américain Jared Isaacman a entièrement payé un voyage propulsé par une fusée SpaceX Falcon 9 qui l’emmènera avec trois passagers sur un vol de trois jours en orbite terrestre basse.

En janvier 2022, la société Axiom Space prévoit d’envoyer un ancien astronaute et trois nouveaux arrivants dans la Station spatiale internationale. Il prévoit finalement des voyages à l’ISS tous les six mois.

Sept «touristes de l ‘espace» ont visité la station spatiale entre 2001 et 2009.

Une société appelée Space Adventures a servi d’intermédiaire pour ces vols et s’est associée à SpaceX pour envoyer quatre clients en orbite autour de la Terre l’année prochaine.

Un milliardaire japonais, Yusaku Maezawa, a réservé un vol sur le « Starship » de SpaceX en 2023 et invite huit autres personnes à venir faire le tour.

Alors, quand pouvons-nous espérer que le tourisme spatial deviendra monnaie courante?

Difficile à dire, a déclaré Robert Goehlich, professeur adjoint adjoint à Embry-Riddle Aeronautical University Worldwide.

« Les vols touristiques suborbitaux et orbitaux sont actuellement sur le point de se produire », a déclaré Goehlich. « La prévision exacte est un défi pour chaque scénario. Un nouvel investisseur pourrait accélérer n’importe quel calendrier », a-t-il dit, « tandis qu’un accident pourrait ralentir toute planification. »

Trois facteurs majeurs devront être réunis: les vols devront être sûrs, rentables et respectueux de l’environnement.

«À long terme, en pensant à un marché du tourisme spatial de masse, les aspects de durabilité joueront certainement un rôle plus dominant», a déclaré Goehlich.

