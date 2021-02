Des centaines de squelettes remplissent ce lac himalayen isolé. Comment sont-ils arrivés là?

Haut dans l’Himalaya, à quatre à cinq jours de marche du village le plus proche, se trouve un lac glaciaire sans prétention appelé Roopkund. L’endroit est magnifique, une cuillerée d’eau aux tons de bijou au milieu de gravier et d’éboulis rugueux, mais à peine hors de l’ordinaire pour le paysage accidenté – à l’exception des centaines d’ossements humains dispersés dans et autour du lac.

Ces ossements, appartenant à entre 300 et 800 personnes, sont un mystère depuis qu’un garde forestier les a signalés pour la première fois au monde en 1942. Dernièrement, cependant, le mystère n’a fait que s’aggraver. En 2019, une nouvelle analyse génétique de l’ancien ADN dans les os, détaillé dans le journal Communications de la nature , a constaté qu’au moins 14 des personnes décédées au lac n’étaient probablement pas d’Asie du Sud. Au lieu de cela, leurs gènes correspondent à ceux des populations modernes de la Méditerranée orientale.

De plus, ces os étaient bien plus récents que la plupart des autres du lac, qui datent d’environ 800; les gens avec un héritage méditerranéen apparent semblent plutôt être morts vers 1800. Alors, que diable faisait un groupe de la Méditerranée au-dessus de 16 500 pieds (5 029 mètres) dans un coin reculé de l’Himalaya? Et comment sont-ils morts?

Le lac Roopkund est un plan d’eau relativement petit, s’étendant sur environ 40 mètres de diamètre, mais il a une grande histoire qui lui est attachée. (Crédit d’image: Awanish Tirkey / Shutterstock)

Crête mortelle

Ces questions sont au cœur d’un nouvel article dans The New Yorker par Douglas Preston, ainsi qu’un discussion ultérieure sur le webinaire dirigé par l’anthropologue de l’Université Preston et de l’Université de Princeton Agustín Fuentes et hébergé par l’École de recherche avancée du Nouveau-Mexique.

L’histoire de Roopkund illustre la nécessité de disposer de plusieurs éléments de preuve pour enquêter sur le passé. Les os seuls sont mystifiants: ils appartiennent à la fois aux hommes et aux femmes, pour la plupart de jeunes adultes, qui semblent être morts en plusieurs épisodes, peut-être sur des dizaines ou des centaines d’années.

Roopkund est un lac glaciaire, montré ici gelé. (Crédit d’image: Shubham Magdum / Shutterstock)

Les histoires orales transmises par les villageois près de Roopkund offrent plus d’illumination. Le lac est sur un sentier de pèlerinage pour Nanda Devi, une manifestation de la déesse hindoue Parvati. Selon la légende locale, un roi lointain a une fois mis en colère Nanda Devi, la faisant déclencher la sécheresse sur son royaume. Pour apaiser la déesse, le roi partit pour un pèlerinage qui le conduisit, lui et son entourage, devant Roopkund. Mais le roi insensé a amené des danseurs et d’autres produits de luxe sur le trek, intensifiant la rage de Nanda Devi. Elle a évoqué une terrible tempête de grêle et tué tout le groupe, selon la légende.

Cette histoire n’est peut-être pas loin de la vérité. Certaines des victimes de Roopkund ont des fractures du crâne qui ressemblent au résultat d’un traumatisme contondant, la recherche a trouvé . La meilleure estimation actuelle de ce qui est arrivé à la plupart des morts? Ils ont été pris sur la crête au-dessus du lac dans des tempêtes horribles, dont certaines peuvent avoir inclus de la grêle mortelle. La plupart des victimes sont probablement décédées des suites d’une exposition et d’une hypothermie; ils se sont retrouvés dans et autour du lac parce que leur corps roulait en descente ou que leurs restes se traînaient le long de la colline dans les fréquentes mini-avalanches communes sur la pente.

Mystère en cours

Randonneurs en route pour le lac Roopkund, qui se trouve sur un sentier de pèlerinage pour Nanda Devi, une manifestation de la déesse hindoue Parvati. (Crédit d’image: Vishwas Krishnamurthy / Shutterstock)

Il n’y a pas de consensus, cependant, sur ce qu’un groupe de personnes au patrimoine méditerranéen apparent faisait dans un coin si reculé de l’Himalaya vers 1800; il n’y a donc aucun enregistrement historique d’une expédition à longue distance dans la région, a déclaré Preston.

La découverte fait allusion aux limites de l’analyse ADN ancienne, a déclaré Fuentes lors du webinaire du 3 février. L’analyse a comparé l’ADN des squelettes du lac avec l’ADN des populations modernes. Mais les gens ont beaucoup bougé au cours des 200 dernières années, ce qui rend difficile de dire exactement d’où venaient les morts au lac. Ils n’ont peut-être pas été directement originaires de la Méditerranée orientale, a déclaré Fuentes; ils auraient pu être plus proches de Roopkund mais partageaient des ancêtres communs avec les personnes qui ont fini par peupler la Méditerranée orientale.

Il y a des preuves non-ADN que les gens du groupe mystère n’étaient pas comme les autres qui sont morts dans les lacs, cependant. L’analyse de 2019 a également révélé que ce groupe avait un régime alimentaire différent, avec moins de millet, que les personnes dont la génétique suggérait une origine sud-asiatique.

Une théorie est que les mystérieux morts à Roopkund pourraient provenir d’une population isolée d’Asiatiques centraux qui descendait de Alexandre le Grand et ses armées. Les Kalash, un groupe ethnique au Pakistan, doivent une partie de leur ascendance à ces conquérants, ont écrit le généticien de l’Université Harvard David Reich et ses collègues dans leur article de 2019. Mais les morts mystérieux n’ont pas de génétique comme le Kalash, qui mélange des marqueurs génétiques de la Méditerranée orientale avec des marqueurs sud-asiatiques, et ils ne montrent aucun des signes de consanguinité qui seraient évidents s’ils ne se mélangeaient pas avec le Sud élargi. Population asiatique autour d’eux.

« En combinant différentes sources de preuves, les données suggèrent plutôt que ce que nous avons échantillonné est un groupe d’hommes et de femmes non apparentés qui sont nés dans l’est de la Méditerranée pendant la période de contrôle politique ottoman », ont écrit les chercheurs. << Comme le suggère leur consommation d'un régime alimentaire essentiellement terrestre plutôt que marin, ils ont peut-être vécu dans un endroit à l'intérieur des terres, pour finalement se rendre et mourir dans l'Himalaya. Qu'ils aient participé à un pèlerinage ou aient été attirés par Roopkund Lake pour d'autres raisons, est un mystère. "

Une partie de la raison pour laquelle ce mystère persiste, a déclaré Preston, est que Roopkund n’a pas été bien étudié. Le lac est sur un itinéraire de randonnée relativement populaire, et les randonneurs au fil des décennies ont déplacé des os, les ont empilés et même volés. En raison du temps orageux et de la haute altitude, aucune étude systématique des vestiges et de leur emplacement n’a été effectuée.

Un jour, cependant, cela pourrait changer. Pour son article dans The New Yorker, Preston a interviewé Veena Mushrif-Tripathy, une bioarchéologue du Deccan College en Inde qui espère enquêter scientifiquement sur Roopkund. Il est probable qu’il y ait des corps dans le lac qui n’ont pas été dérangés, a déclaré Mushrif-Tripathy à Preston. Les tissus mous et les artefacts peuvent même être conservés dans l’eau froide. Si les chercheurs peuvent lancer une telle expédition, ils pourraient peut-être éclairer la vie de certains de ceux qui sont morts au lac.

