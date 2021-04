Des centaines de personnes se rassemblent alors qu’AJ Tracey annonce un «  concert surprise  » au parc, suscitant une énorme présence de la police

Juste avant 17 heures, le point de vente a rapporté: « On dirait que la scène se prépare. La foule est devenue encore plus grande. »

Répondant aux nouvelles du concert de Tracey sur Twitter, quelqu’un a écrit: « Unquiconque me suit saura je l’amour AJ TRacey mais c’est un taureau absolumerde et une énorme gifle à ceux qui ont travaillé jour et nuit pour essayer d’aider ceux qui ont le virus et pour aider à arrêter la propagation.«