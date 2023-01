Des centaines de personnes protestent contre Tesla pour avoir vendu des modèles fabriqués en Chine moins cher

11 janvier 2023 18:28:42 IST

Des centaines de propriétaires de Tesla se sont réunis dans les salles d’exposition et les centres de distribution du constructeur automobile dans diverses villes chinoises telles que Pékin, Shenzhen, Chengdu et Xi’an après que le constructeur de véhicules électriques a annoncé de fortes remises sur sa gamme ce week-end.

Les acheteurs du Tesla Model Y et du Model 3 ont pris d’assaut un certain nombre d’installations Tesla à Shanghai, protestant contre la décision du fabricant de véhicules électriques de réduire les prix, sans les en informer. C’est la deuxième fois que Tesla doit réduire les prix en Chine, au cours des trois derniers mois.

Beaucoup ont déclaré qu’ils pensaient que les prix facturés par Tesla pour ses voitures à la fin de l’année dernière ne seraient pas réduits aussi brusquement ou aussi profondément que le constructeur automobile vient d’annoncer pour stimuler les ventes et soutenir la production dans son usine de Shanghai. L’expiration prévue d’une subvention gouvernementale à la fin de 2022 a également poussé de nombreuses personnes à finaliser leurs achats.

Après les remises récemment annoncées, les prix de Tesla EV en Chine ont baissé d’environ 24 % par rapport à ce qu’ils étaient en septembre 2022.

Les manifestants qui ont acheté Teslas ont pris d'assaut un magasin Tesla en Chine après des baisses de prix exigeant le remboursement de la différence de prix.

Les analystes pensent que Tesla a réduit les prix de tous ses véhicules électriques en Chine, pour stimuler ses ventes chancelantes et pour forcer les autres fabricants de véhicules électriques à offrir des remises similaires et à vendre leurs véhicules avec une marge bénéficiaire inférieure. La Chine se trouve être le plus grand marché mondial pour les voitures à batterie.

« C’est peut-être une pratique commerciale normale, mais ce n’est pas ainsi qu’une entreprise responsable devrait se comporter », a déclaré samedi un propriétaire de Tesla manifestant devant le centre de livraison de l’entreprise dans la banlieue de Minhang à Shanghai, qui a donné son nom de famille comme Zhang.

Selon un rapport de ., une foule d’environ 200 personnes s’est rassemblée devant un magasin Tesla dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest, en scandant : « Rendez l’argent, remboursez nos voitures ». Tesla ne prévoit pas d’indemniser les acheteurs qui ont pris livraison avant la dernière baisse de prix, a déclaré samedi à . un porte-parole de Tesla Chine.

La Chine représentait environ un tiers des ventes mondiales de Tesla en 2021 et son usine de Shanghai, qui emploie environ 20 000 travailleurs, est son usine la plus productive et la plus rentable.

Les analystes ont été positifs quant au potentiel des baisses de prix de Tesla pour stimuler la croissance des ventes à un moment où il reste un an après l’annonce de son prochain nouveau véhicule, le Cybertruck.

