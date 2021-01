Des centaines de formes de vie inédites vivent dans les jets d’acide de ce volcan de 6000 pieds de profondeur

Sur Terre , certains organismes l’aiment chaud, certains l’aiment froid et d’autres ne se sentent chez eux que parmi les jets d’acide brûlants d’un volcan sous-marin.

Ce dernier groupe – un groupe ancien et éclectique connu sous le nom d’extrémophiles – prospère dans des conditions qui tueraient votre terrien moyen. Les membres du groupe ont tendance à être à l’échelle microscopique, et ils comprennent des tardigrades , procaryotes épris de pression au bas du Tranchée Mariana et les bactéries qui absorbent l’acide qui font de Yellowstone Grand ressort prismatique si coloré.

Aujourd’hui, des chercheurs explorant un volcan en eau profonde près de la Nouvelle-Zélande ont introduit près de 300 nouveaux microbes extrêmement vivants dans ce club étrange.

Dans une étude publiée le 22 décembre 2020 dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences , les biologistes marins ont utilisé un robot télécommandé pour gratter les sédiments d’une collection d’évents hydrothermaux de 6000 pieds de profondeur (1800 mètres) appelée Brother’s Volcano, située à environ 320 kilomètres au nord-est de la Nouvelle-Zélande. Dans une analyse ADN ultérieure des sédiments volcaniques, l’équipe a identifié 285 types différents de nouveaux microbes inconnus auparavant de la science. Le nouveau transport extrémophile comprend 202 nouvelles espèces potentielles de les bactéries et 83 espèces d’archées (anciens microbes unicellulaires qui ont tendance à vivre dans des environnements extrêmes).

Semblable à la diversité des microbes vivant à Grand Prismatic Spring, différents types de microbes semblaient se rassembler dans différentes parties des Frères. Volcan , en fonction de la température et de l’acidité de l’eau environnante, l’équipe a trouvé. Certaines espèces ont favorisé les parois de la caldeira du volcan, qui est grêlée de cheminées de 20 mètres de haut crachant constamment un fluide à 600 degrés Fahrenheit (320 degrés Celsius) rempli de métaux. D’autres espèces préféraient nager dans le soufre des gaz s’échappent de deux grands monticules près du centre de la caldeira. (La température de l’eau près de ces monticules était un vent de 250 F ou 120 C.)

En plus d’ajouter tant de nouvelles espèces à l’arbre de la vie microbienne, ces découvertes pourraient donner aux chercheurs un autre outil pour étudier les endroits les plus extrêmes de la Terre, ont écrit les chercheurs. Étant donné que certains microbes partageant certains traits génétiques semblaient prospérer dans des conditions spécifiques du volcan Brothers, il s’ensuit que les chercheurs pourraient en déduire beaucoup sur les conditions d’un habitat extrême simplement en étudiant les microbes qui y vivent.

« Nous nous dirigeons vers un point où les microbes peuvent être très informatifs sur l’environnement dont ils proviennent », explique Mircea Podar, co-auteur de l’étude, généticien des systèmes au Oak Ridge National Laboratory, au Tennessee. dit dans un communiqué . « Avec plus de données, nous pouvons utiliser les microbes comme proxy pour caractériser les environnements où les mesures traditionnelles sont difficiles à capturer. »

