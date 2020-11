Des centaines de Chiliens se retrouvent sans PS5 après un assaut sur le camion qui les a transportés

Les clients ayant réservé la console devront attendre jusqu’en décembre, bien qu’ils recevront une compensation

Le jour que tous les fans de PlayStation attendaient est enfin arrivé. Après votre départ dans certains pays, PS5 Il est maintenant disponible dans le monde entier, mais en raison de problèmes de stock, tout le monde ne peut pas être fabriqué avec la console. En plus de cela, la situation que les joueurs de Chili est encore plus critique, puisqu’un la tragédie il les a empêchés de profiter de l’arrivée de la nouvelle génération.

Chaînes de magasins Falabella, a informé tous ses clients qu’ils avaient un PS5 réservé qu’il ne pourrait pas vous être expédié à temps pour le lancement. C’était parce que le camion transportant les consoles a été volé par un groupe de voleurs, détruisant ainsi l’illusion de centaines de Chiliens. L’une des personnes concernées était l’utilisateur Pablo Gutiérrez Montes, qui a publié sur son compte Twitter le message envoyé par Falabella.

Compte tenu de la situation actuelle, la chaîne de magasins promet d’expédier toutes les PlayStation 5 précommandées à partir du 15 décembre, et à titre de compensation, ces clients recevront gratuitement 1 an de PlayStation Plus et un bon d’achat d’environ 55 euros à dépenser dans n’importe quel magasin Falabella. Quoi qu’il en soit, les utilisateurs devront attendre encore quelques semaines pour pouvoir profiter de la nouvelle génération.

Pendant ce temps, les joueurs du monde entier jouent déjà leurs premiers matchs aux premiers titres de Playstation 5, comme Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy: une grande aventure ou la salle de jeux d’Astro.

