Des centaines de bars à vacciner, test COVID négatif à boire à l’intérieur

Des centaines de bars à San Francisco commenceront à exiger une preuve de vaccination ou des tests COVID-19 négatifs de la part des clients qui souhaitent rester à l’intérieur des entreprises pendant qu’ils boivent, a déclaré lundi un groupe industriel.

La mesure, qui a été provoquée par une récente augmentation des cas parmi les employés des bars entièrement vaccinés, entrera en vigueur jeudi, a déclaré la San Francisco Bar Owner Alliance dans un communiqué.

Les cartes de vaccination ou les résultats des tests dans les 72 heures ne seront pas requis des clients assis à l’extérieur.

« Nous pensons que nous sommes obligés de protéger nos travailleurs et leurs familles et d’offrir un espace sûr aux clients pour se détendre et socialiser », indique le communiqué.

Le groupe, qui représente environ 500 propriétaires de bars de San Francisco, a déclaré avoir interrogé ses membres avant d’annoncer la décision. 85% d’entre eux étaient d’accord avec cette décision, a rapporté NBC Bay Area.

Chaque barreau sera chargé de déterminer comment appliquer au mieux les nouvelles règles, a déclaré l’alliance.

L’annonce intervient alors que la variante delta hautement contagieuse se propage dans certaines régions des États-Unis, remplissant les hôpitaux et alarmant les responsables de la santé publique, en particulier dans les zones à faible taux de vaccination.

Près des trois quarts de San Francisco sont entièrement vaccinés, et le maire de la ville, London Breed, a déclaré la semaine dernière que sur les 1 800 personnes hospitalisées pour la maladie depuis décembre, seules six avaient été vaccinées.

Les experts ont déclaré que de tels cas de «percées» graves sont rares, la plupart ne produisant que des symptômes légers ou inexistants.

Pourtant, les données du service de santé de la ville montrent une augmentation du nombre de cas dans l’ensemble, avec une moyenne de 10 nouveaux cas par jour le mois dernier, passant à 118 la semaine dernière.

Breed a applaudi l’annonce de l’alliance, affirmant qu’il s’agissait d’une décision responsable qui contribuera à protéger les employés et les clients. Breed a déclaré la semaine dernière que tous les employés de la ville auront besoin d’une preuve de vaccination avant de retourner au travail, une annonce reprise lundi pour les employés de l’État et tous les travailleurs de la santé par le gouverneur Gavin Newsom.