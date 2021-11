Creed Eau de parfum Original Santal

Un parfum boisé oriental. La splendeur royale et spirituelle de l'Inde se rencontrent dans Original Santal. Inspirés de l'Asie, Olivier et Erwin Creed ont réuni les ingrédients suivants : bois de santal de Mysore, cannelle ardente, vanille chaude et fèves de Tonka. Un parfum robuste adapté aux occasions formelles et décontractées.Notes de tête : Absolu d'oranger, gingembre jamaïcain, citron sicilien. Notes de cœur : Lavande, menthe poivrée, romarin, baies roses. Notes de fond : bois de santal de Mysore, cèdre de Virginie, vanille, Siam benzoin, ambre, musc tonkinois.