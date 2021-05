+ Des célébrités hollywoodiennes qui ont un autre métier et vous ne le saviez pas

Disney T-Shirt Femme Mickey Mouse qui Marche (Disney) - Gris - S - Gris

Saviez-vous que Mickey et Minne ne se sont jamais mariés ? Et pourtant ils portent le même nom de famille, « Mouse » qui signifie « Souris » en anglais. Daisy et Donald Duck portent eux-aussi le même nom de famille « Duck » (qui signifie « Canard ») sans être mariés. Mais ils sont fiancés ! Et saviez-vous que Pluto appartenait à la race des Saint-Hubert ? Enfin, Dingo est le meilleur ami de Mickey, il est tellement maladroit que son nom anglais « Goofy » signifie « maladroit » !Fabriqué dans un mélange de coton doux et confortable, ce T-shirt à manches courtes a une coupe régulière. Il a un imprimé stylé sur le torse et un col rond. Détails : 90% Coton10% PolyesterLa source du coton a été tracée éthiquement.T-shirt de taille slim, si vous préférez une coupe large, veuillez commander une taille au dessus.