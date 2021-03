Des célébrités américano-asiatiques se prononcent sur les crimes haineux anti-asiatiques

Plus tôt cette semaine, un homme lors d’une fusillade a tué huit personnes, faisant plus de blessés. Six des victimes étaient des femmes asiatiques.

Les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique sont en augmentation constante, semant la peur dans les communautés asiatiques à travers les États-Unis.

Le suspect, qui est actuellement en garde à vue, a tué les victimes dans ou autour de trois salons de massage de la région d’Atlanta connus pour employer des femmes asiatiques. Bien que ses motivations ne soient pas claires, il ne semble pas y avoir de coïncidence s’il a ciblé spécifiquement ces endroits.

Suite à la fusillade tragique, de nombreuses célébrités et personnalités publiques se sont prononcées contre les crimes haineux envers les Américains d’origine asiatique et la violence contre les communautés asiatiques.

Que s’est-il passé lors de la fusillade et qu’est-ce qui a été rapporté?

Robert Aaron Long, 21 ans, a été inculpé le lendemain de la fusillade de huit chefs de meurtre et d’un chef de voies de fait graves.

Le premier tournage a eu lieu à Acworth, à environ 30 miles au nord-ouest d’Atlanta, en Géorgie. Environ une heure plus tard, la deuxième fusillade a eu lieu au nord-est de la ville. Après une chasse à l’homme, Long a été arrêté et placé en garde à vue. Bien que ses motivations exactes ne soient pas encore déterminées, le maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a déclaré qu’il était clair pour elle et pour beaucoup d’autres ce qui s’était passé.

«Quelle que soit la motivation de ce type, nous savons que la majorité des victimes étaient asiatiques», a déclaré Bottoms. «Nous savons également que c’est un problème qui se produit dans tout le pays. C’est inacceptable, c’est haineux et ça doit cesser.

Selon Jay Baker, le capitaine du bureau du shérif du comté de Cherokee, Long était en route pour la Floride pour commettre une «violence similaire» dans une entreprise liée à «l’industrie du porno».

Bien que la police affirme qu’il est trop tôt pour déterminer si la race était un facteur dans le mobile de Long, de nombreuses célébrités et personnalités publiques se sont tournées vers les médias sociaux pour exprimer leurs opinions et s’inquiéter car la fusillade est un autre crime de haine contre la communauté américano-asiatique.

Qui a parlé et qu’ont-ils dit?

Basketteur Jeremy Lin

Jeremy Lin, ancien basketteur professionnel de la NBA et maintenant de la G-League, a parlé de la fusillade et ce n’est pas la première fois qu’il parle de la violence anti-asiatique.

Il y a environ un mois, Lin a publié une déclaration dénonçant le racisme envers la communauté asiatique et a poursuivi en disant qu’il avait été qualifié de «coronavirus» par le tribunal.

Ses paroles après la fusillade sont un appel à l’action pour ne pas perdre espoir, car les gens devraient se battre ensemble pour mettre fin aux crimes de haine contre tout le monde.

«À ma famille américaine d’origine asiatique, veuillez prendre le temps de pleurer, mais sachez que vous êtes aimé, vu et IMPORTANT. Nous devons continuer à nous lever, à parler, à nous rassembler et à lutter pour le changement », a-t-il écrit sur Twitter.

Acteur Daniel Dae Kim

Daniel Dae Kim s’est également rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’il parlerait au Comité de la Chambre du Congrès sur la justice de la montée de la discrimination et de la violence contre les Américains d’origine asiatique.

«La race de la personne qui commet le crime importe moins que le simple fait que si vous agissez avec haine dans votre cœur, vous faites partie du problème. Et pour ceux qui ont le pouvoir d’aider tout en restant les bras croisés, votre silence est une complicité », a-t-il écrit sur Twitter.

Acteur Simu Lu

Simu Lu, qui devrait devenir le premier acteur asiatique à diriger dans un film de Marvel Studios, s’est également rendu sur Twitter pour partager ses condoléances aux victimes et aux personnes touchées par la fusillade tragique.

L’article continue ci-dessous

«Ressentir un chagrin écrasant après le meurtre insensé de 8 personnes à Atlanta. Nous ne savons toujours pas grand-chose, mais il est clair pour moi que le tireur ciblait spécifiquement les femmes asiatiques. » l’acteur canadien a écrit.

L’espoir de mettre fin aux crimes haineux et à la violence contre les Américains d’origine asiatique

Alors que de plus en plus de crimes haineux et de violence sont commis contre la communauté asiatique, des personnalités publiques se sont élevées contre cette tendance tragique et l’espoir a été répandu qu’elle prendra bientôt fin.

Personne ne devrait être ciblé en raison de sa race et de son identité. Personne ne devrait avoir à craindre d’être en danger pour ne rien faire d’autre que vivre.

Appelons à mettre fin aux crimes haineux et à assurer la sécurité des gens.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.