Des cartes à collectionner Steam ont été utilisées pour distribuer des images pornographiques pour enfants et du tabac à priser / gore

Remarque: cet article contient des aspects de l’humanité qui pourraient effrayer les lecteurs – la discrétion est conseillée et aucune image ne sera liée dans cet article. Notez que Vapeur a fait tomber le jeu offensant et les cartes à collectionner une fois que cela a été rendu public.

Il est apparu qu’un titre spécifique appelé Bomberman (de comparaison extrêmement vague avec le Bomberman franchise) a été publié sur Steam et le développeur aurait proposé au public son API de développement. Cet aspect spécifique n’est actuellement pas prouvé; il est plus que plausible que le développeur lui-même ait continué à changer les cartes d’innocentes (et liées au jeu) à dégoûtantes.

Les cartes à collectionner étaient d’abord des mèmes idiots, et ont très rapidement dégénéré en pornographie juvénile, des images de George Floyd et au zénith final de la débauche, montrant les images du meurtre de Bianca Davis, mettant en vedette la femme de dix-sept ans avec sa gorge. slit – des images qui ont été partagées publiquement sur une chaîne Discord et d’autres canaux de médias sociaux par le tueur de Bianca dans un accès de vantardise bizarre de la part de son tueur, qui s’est terminé par de sévères critiques de ces médias sociaux.

Certaines personnes de ma discorde ont compris que les développeurs derrière Bomberman ont laissé un exploit qui vous permet d’ajouter des éléments au jeu. Malheureusement, le secret a été diffusé sur Internet et certaines des images deviennent un peu insalubres à ce stade … pic.twitter.com/Al0WDXjtCi – TDM_Heyzeus (@TDM_Jesus) 13 janvier 2021

Les cartes extrêmement graphiques se sont bien vendues tout au long de sa courte histoire, une carte atteignant 785 € d’un acheteur à la mi-décembre pour l’image.

Les images qui se trouvent sur la carte peuvent être enregistrées sur des PC par les utilisateurs inspectant la carte dans leur inventaire de la plate-forme Steam, faisant de Steam un moyen étrange de transférer ces images tout en semblant rejeter l’intégralité du blâme sur les pieds de Soupape.

Cela nous amène à une conclusion encore plus entêtante – Valve a finalement gagné de l’argent sur la pornographie juvénile et le gore (de manière inactive) en ne faisant pas de contrôles stricts sur les images téléchargées sur des dizaines de millions de joueurs.

Attention, d’une manière ou d’une autre, les gens répertorient des articles sur le marché communautaire de bomberman de tous les jeux avec du vrai sang et d’autres choses offensantes comme icône. Certains sont en première page, je recommande vivement de ne pas l’utiliser pour le moment.

– 🔥 – repose-pieds à thé aussi (@ Tf2Cursed) 13 janvier 2021

« Cela, légalement, pourrait être un peu un problème » si nous recherchons l’euphémisme de 2021.

Les cartes à collectionner Steam, telles qu’elles étaient fabriquées, étaient une idée brillante qui a presque permis à Valve d’imprimer de l’argent. Les cartes fabriquées par les développeurs offriraient des graphiques ou des mécanismes de référence spécifiques au jeu que les joueurs pourraient ensuite échanger pour fabriquer des badges – l’achat de ces cartes était ensuite taxé par Valve, ce qui leur permettait de tirer profit n’existe pas de manière tangible.

Je ne conseillerais pas de regarder le SCM si vous essayez d’éviter de regarder gore. Le jeu en question (bomberman) a eu une fuite de code qui a permis aux gens d’ajouter des objets commercialisables dans le jeu, ce qui s’est transformé en quelque chose d’extrêmement dégoûtant. @valvesoftware, faire mieux pic.twitter.com/fZskGBPuGa – Riley (@endiezyt) 13 janvier 2021

Pourtant les cartes offertes par le titre Bomberman a rendu tout le système aigre, et les utilisateurs s’inquiètent de ce qui pourrait venir des cartes à collectionner alors que Steam ouvre ses portes à de minuscules plates-formes de développement à l’échelle internationale.

Cela pourrait résulter de la même manière que PornHub – bloquer tout le monde sauf le plus grand et le plus vérifié des éditeurs afin qu’ils ne s’ouvrent pas à des litiges inutiles, ce qui signifie que le développement indépendant mourrait d’une mort subite à moins qu’une plate-forme ne puisse être soudainement établie. tenez une bougie aux 23 millions d’utilisateurs de Steam.

Il y aura inévitablement des retombées de cet incident, mais la façon dont il se répercute précisément sur les utilisateurs et les développeurs est actuellement laissée à la spéculation.