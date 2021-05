Des calamars et des tardigrades qui brillent dans le noir à envoyer dans l’espace

La NASA se prépare à lancer dans l’espace environ 5 000 tardigrades – ces adorables « oursons d’eau » et 128 bébés calamars qui brillent dans le noir.

Les animaux se dirigent vers la Station spatiale internationale (ISS) la semaine prochaine dans le cadre de la 22e mission de réapprovisionnement en fret de SpaceX.

SpaceX est sur le point de lancer les créatures microscopiques à bord d’une fusée Falcon 9 le 3 juin à 13 h 29 HAE depuis le Kennedy Space Center en Floride.

Tardigrades sont minuscules, à peine 1 millimètre de long et tirent leur surnom populaire de leur apparence tubby et ressemblant à un ours lorsque vu au microscope . Et ces petits gars ne sont pas des trucs – capables de survivre à des radiations extrêmes; des pressions six fois supérieures à celles que l’on trouve dans les parties les plus profondes de l’océan; et le vide total de l’espace, rendant les animaux microscopiques beaucoup plus résistants que leur homonyme ursine. En fait, le vaisseau spatial israélien Beresheet était transportant des milliers de tardigrades déshydratés à bord quand il s’est écrasé sur la lune lors d’une tentative d’atterrissage ratée le 11 avril 2019. Si une forme de vie pouvait survivre à l’accident, peut-être que ces créatures le feraient, d’autant plus qu’elles étaient dans leur état déshydraté «tun» à partir duquel elles pourraient être réanimées .

Ce sont ces capacités qui font des tardigrades un organisme de recherche si utile à bord de l’ISS, où les astronautes espèrent identifier les gènes spécifiques responsables des remarquables exploits d’adaptation des animaux adolescents aux environnements de stress élevé. Cela devrait, à son tour, nous donner des informations vitales sur les effets sur la santé des voyages spatiaux de longue durée.

La teinte tardigrade est parmi les animaux les plus résistants à avoir jamais existé. (Crédit d’image: Shutterstock)

« Certaines des choses auxquelles les tardigrades peuvent survivre comprennent le fait d’être séché, d’être congelé et d’être chauffé au-delà du point d’ébullition de l’eau. Ils peuvent survivre des milliers de fois plus de radiations que nous le pouvons et ils peuvent durer des jours ou des semaines avec peu ou pas d’oxygène », a déclaré Thomas Boothby, professeur adjoint de biologie moléculaire à l’Université du Wyoming et chercheur principal pour l’expérience, lors d’un point de presse. «Il a été démontré qu’ils survivent et se reproduisent pendant les vols spatiaux, et peuvent même survivre à une exposition prolongée au vide de l’espace».

Pour l’étude de Boothby, les astronautes examineront la biologie moléculaire des ours d’eau pour rechercher des signes de toute adaptation immédiate et à long terme à la vie en orbite terrestre basse – qui soumet les voyageurs spatiaux audacieux aux rigueurs de la gravité zéro et à une exposition accrue aux radiations. Il espère que les informations glanées auprès des créatures, qui devraient arriver à la station dans un état semi-gelé avant d’être décongelées, fourniront des informations vitales pour les thérapies futures qui pourraient protéger la santé des astronautes lors de missions spatiales prolongées.

Une expérience distincte et parallèle, également prévue par la mission de réapprovisionnement, amènera des bébés calmar bobtail (Euprymna scolopes) à la station. Les calamars de 0,12 pouce de long (3 mm) ont un organe spécial produisant de la lumière à l’intérieur de leur corps où les bactéries bioluminescentes donnent leur éclat au calmar. Les chercheurs de cette expérience espèrent étudier cette relation symbiotique entre les bactéries et les calmars pour voir comment les microbes bénéfiques interagissent avec les tissus animaux dans l’espace.

« Les animaux, y compris les humains, dépendent de nos microbes pour maintenir un système digestif et immunitaire sain », a déclaré Jamie Foster, microbiologiste à l’Université de Floride et chercheur principal de l’expérience Understanding of Microgravity on Animal-Microbe Interactions (UMAMI), dans une déclaration. « Nous ne comprenons pas pleinement comment les vols spatiaux modifient ces interactions bénéfiques. »

Les calmars naissent sans les bactéries, qu’ils acquièrent ensuite dans l’océan qui les entoure, de sorte que les chercheurs prévoient d’ajouter les bactéries aux calmars dès que les animaux seront décongelés à l’ISS. De cette façon, les chercheurs peuvent observer le calmar alors qu’il établit une symbiose avec la bactérie. En étudiant les molécules produites au cours du processus, les chercheurs seront en mesure de déterminer quels gènes le calmar a activé et désactivé pour accomplir l’exploit dans l’espace. Le savoir pourrait aider les humains à mieux prendre soin de leurs microbiomes intestinaux et immunitaires lors de voyages spatiaux sur de longues distances.

Bien que le voyage dans l’espace soit stressant, les tardigrades, au moins, ont enduré pire, après avoir récemment survécu à une balle tirée par un pistolet à grande vitesse. Dans cette étude, les chercheurs ont découvert que les tardigrades étaient capables de survivre à des impacts à des vitesses d’environ 3000 pieds par seconde (900 mètres par seconde), comme 45Secondes.fr l’avait précédemment rapporté.

