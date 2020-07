Des câbles à des prix scandaleux: quand, à quelques exceptions près, le bon marché est bon marché et le cher est extraordinairement cher

Que Apple a mis en vente un Câble Thunderbolt 3 de 2 mètres à 149 euros fait que beaucoup d’entre nous mettent d’abord la main à la tête. Est-ce encore un autre exemple de ces câbles qui sont extrêmement chers sans qu’il y ait une bonne raison à cela?

La vérité est que bien que le câble offre de bons avantages et que certains éléments servent à justifier (un peu) le prix, nous sommes confrontés à un autre exemple d’une industrie qui dans de nombreux cas il ne fournit pas de caractéristiques techniques et pratiques vraiment différentielles dans des produits qui ont généralement des prix très élevés.

Quand la vitesse compte

Plaçons-nous en premier dans le débat sur la question de savoir si ce nouveau câble Apple Thunderbolt 3 Pro 2m a dans ces 149 euros un prix exagéré ou y a-t-il vraiment quelque chose qui le justifie.

La version 0,8 m du câble TB3 d’Apple coûte 45 €. Chaque centimètre supplémentaire devient de plus en plus cher.

La description indique que le câble est capable de garantir des transferts jusqu’à 40 Gb / s via des connexions Thunderbolt 3, des transferts jusqu’à 10 Gb / s via des connexions USB 3.1 Gen.2, une sortie vidéo Display Port (HBR3 ou High Bit Rate 3, 32,40 Gb / s) et la possibilité d’offrir une charge (Power Delivery) jusqu’à 100 W .

Ces fonctionnalités sont intéressantes, mais elles ne semblent pas particulièrement extraordinaires par rapport aux deux autres câbles vendus par Apple dans son magasin. En fait, ils vendaient déjà un câble Belkin de 2 mètres très similaire et ça coûte presque la moitié. La différence réside dans la prise en charge du moniteur Display Port et les connexions USB 3.1 Gen 2.

Apple Thubderbolt 3 Pro 2m 2m Belkin Thunderbolt 3 Thunderbolt 3 (USB-C) 0,8 m Transferts Thunderbolt 3 40 Gbit / s 40 Gbit / s 40 Gbit / s Transferts USB 3.1 Gen 2 10 Gbit / s ne pas 10 Gbit / s Port d’affichage (HBR3) Oui ne pas

Compatible avec les moniteurs Thunderbolt / HD (mais pas DP) Oui Livraison de puissance 100 W 100 W 100 W Connecteur USB-C USB-C USB-C Prix 149 euros 79,95 euros 45 euros

Le câble Apple de 2 mètres est essentiellement une version plus longue que le câble de 80 centimètres qu’ils vendent 45 euros. Le problème est que Thunderbolt a des fonctionnalités fantastiques mais la longueur des câbles complique cette performance ils peuvent être transportés de bout en bout sur de grandes distances.

La taille compte (et beaucoup)

C’est là que la physique peut jouer des tours et provoquer la dégradation du signal. Comme ils l’ont expliqué sur Reddit, garantir un transfert de 40 Gbps dans un câble aussi long nécessite, par exemple, que le câble est actif, c’est-à-dire qu’il a des circuits intégrés aux deux extrémités Ils améliorent les performances de transfert en évitant la dégradation et l’atténuation, ce qui est très important dans les câbles plus longs.

Voici une bobine de 100 m de câble optique avec connecteurs HDMI Le prix, même abordable, 129 $. Où dois-je connecter le téléviseur, madame?

En fait, il existe des câbles Thunderbolt 3 de longueur similaire mais à un prix beaucoup plus bas. Celui de Cable Matters, par exemple, coûte 30,99 euros, mais la différence est que ce n’est que garantit des transferts jusqu’à 20 Gbps via Thunderbolt 3, et non 40 Gbit / s. Bien sûr: il fonctionne avec les connexions USB 3.1 Gen 2 et DisplayPort, et la seule limitation concerne les transferts via TB3.

En fait on voit comment ce même fabricant propose un câble de 2m qui il garantit des transferts de 40 Gbps via Thunderbolt 3 avec cette longueur, en plus de charger à 100 W ou des connexions Display Port sans problèmes apparents. Il coûte 53,99 euros et il est prévenu, oui, qu’il n’est pas compatible avec les ports USB-C sans le logo Thunderbolt.

Le connecteur d’un câble actif est généralement plus gros, plus volumineux, car il intègre des circuits intégrés à l’intérieur desquels sont chargés d’améliorer le signal et d’éviter sa dégradation ou son atténuation.

Bien qu’Apple ne l’indique pas dans son câble, la longueur de celui-ci suggère que, comme nous l’avons dit, il s’agit d’un câble actif et non passif. Dans le cas des câbles Cable Matters, il est spécifiquement indiqué qu’il s’agit de câbles actifs, ce qui, entre autres, a généralement le connecteur USB-C comme élément distinctif, avec une “couverture” beaucoup plus longue que les connecteurs de câble passifs.

La longueur du câble est en effet un argument clé pour trouver des prix très élevés pour ces composants. Le signal numérique peut être beaucoup plus simple que le signal analogique: nous travaillons avec des zéros et des uns et cela facilite les choses lors de la transmission du signal, mais le faire à grande vitesse et sur de longues distances complique les choses.

En fait, c’est la raison pour laquelle dans les câbles de grande longueur, nous pouvons trouver non seulement des câbles actifs, mais même des câbles optiques qui garantissent qu’il n’y a pas de perte de signal malgré la grande distance.

Bon pour la longueur, mais ne nous vendez pas de motos

C’est pour cette raison que si nous devons connecter deux appareils avec des connecteurs numériques à une grande distance (Thunderbolt 3 est un exemple, mais Ethernet, HDMI, Display Port ou USB le sont aussi) les prix augmentent remarquablement parce que les fabricants essaient de garantir le maintien des taux de transfert.

Sur les câbles réseau Ethernet il y a le nom de famille bien connu “Cat” pour les câbles qui prennent en charge différents taux de transfert et qui le font également avec une fréquence de travail plus ou moins grande. Par conséquent, si nous voulons garantir des connexions GbE dans notre maison, par exemple, il est essentiel d’utiliser des câbles Ethernet Cat5e (ou mieux, Cat6).

Comme nous avons besoin de meilleurs câbles Ethernet et avec des taux de transfert plus élevés, les prix augmentent également, mais ils le font d’une manière raisonnable. Il en va de même pour les câbles d’un autre type (HDMI, par exemple) qui sont très longs car il faut connecter deux extrémités éloignées.

Le monde audiophile est quelque peu différent ici pour le traitement des signaux analogiques dans de nombreux cas ils bénéficient de manière significative de câbles de meilleure qualité qui protègent le signal des interférences externes et le transportent avec la plus grande fidélité.

Même dans ces cas, a expliqué notre collègue expert Juan Carlos López, l’investissement en câbles ne doit en aucun cas être excessif: Il ne faut pas tomber dans le piège des câbles qui promettent une énorme différence qualitative quand cette différence n’existe pas ou est extrêmement subjective et très difficile à démontrer.

Le monde merveilleux des câbles HDMI à 10500 $

Les choses changent comme nous l’avons dit avec le fameux cas des câbles HDMI. Des situations grotesques et bizarres ont été vues dans ce segment particulier comme le câble WireWorld de 20 mètres dont le lancement a coûté 10500 $. Votre boutique en ligne affiche instantanément la version de 2 millions de dollars à 1000 dollars, mais pour une raison quelconque, vous refuse l’accès quelques instants plus tard.

Chez Wireworld, ils expliquent comment leurs câbles HDMI offrent une série d’avantages différentiels évidents tels qu’une meilleure isolation de chaque signal, qui se compose également de plusieurs fils pour garantir la meilleure qualité. Les avis sur ces câbles sont très différents: il y a ceux qui affirment ne pas remarquer de différence et d’autres qui les apprécient positivement.

Ce fabricant a depuis longtemps souligné comment ses câbles utilisent une série d’éléments clés pour obtenir des améliorations notables du signal HDMI. Plus de fils de transmission, meilleure protection des câbles et des matériaux spéciaux que selon eux ils justifient un prix absolument exorbitant pour les câbles HDMI qui, même dans les versions décentes d’autres fabricants, se vendent à des prix beaucoup plus bas. Il y a des exceptions, bien sûr, et ce câble HDMI AudioQuest de 2 mètres sort par exemple pour 765 €.

Quel avantage différentiel ces câbles peuvent-ils réellement offrir? Il y a ceux qui les ont essayés et affirment que cela n’a aucun sens d’acheter des câbles de ce type, alors que dans des forums d’audiophiles et amateurs de home cinéma les commentaires sont favorables malgré le prix.

C’est très difficile de donner des preuves empiriques de cette amélioration que ces câbles promettent, mais même en fournissant certains, la qualité n’est probablement pas très différente de ce que l’on peut obtenir avec des câbles qui, sans être les plus économiques du marché, sont dans une gamme beaucoup plus abordable. Des organisations telles que Consumer Reports mettent en garde à ce sujet depuis des années, et nos collègues de XatakaHome l’ont également fait il y a longtemps.

Il est évident que l’utilisation de meilleurs matériaux dans les câbles les rend plus résistants et nous durera plus longtemps sans problème, mais dans la plupart des cas, la différence de prix entre eux n’est pas ce que certains fabricants tentent d’imposer: ici le message est clair: bon marché est généralement bon marché (ou du moins ce n’est pas cher), mais le cher peut être très, très cher.