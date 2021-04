Des bébés étoiles de mer affamés se mangent dans un cas inattendu de cannibalisme sous-marin

Les bébés étoiles de mer peuvent sembler innocents et adorables, mais ce sont de jeunes cannibales adolescents et mangent leurs propres frères et sœurs pour leur propre survie, selon une nouvelle étude.

Deux chercheurs ont découvert ce comportement parmi les étoiles de mer de bébé Forbes (Asterias forbesi) par accident. À l’origine, ils essayaient de comprendre comment les bébés étoiles de mer réagissaient lorsqu’ils étaient présentés à des prédateurs féroces de crabe dans le laboratoire.

« Mais ils ont tous commencé à se manger avant même que nous ayons introduit les crabes. Nous avons donc dû abandonner cette expérience », Jon Allen, professeur agrégé au département de biologie de William & Mary, dit dans un communiqué . Allen et son équipe ont donc changé de vitesse pour observer ce phénomène jusque-là inconnu parmi les bébés étoiles de mer.

Les étoiles de mer des Forbes, que l’on trouve couramment sur la côte est des États-Unis, peuvent atteindre entre 4,7 et 9,4 pouces (11,9 et 24 centimètres) de longueur à l’âge adulte, selon National Geographic . Les étoiles de mer juvéniles sont essentiellement des versions de la taille d’une tête d’épingle de leurs parents, a déclaré Allen. Ces étoiles de mer subissent un processus appelé métamorphose dans lequel elles se transforment d’une forme immature à une forme adulte tout comme les chenilles se transforment en papillons.

Ces étoiles de mer, dans leur forme larvaire immature, ressemblent à de « petits vaisseaux spatiaux étranges » volant dans l’eau, a déclaré Karina Brocco French, doctorante à l’Université de Californie à Irvine (qui était étudiante de premier cycle travaillant dans le laboratoire d’Allen pendant cette recherche. ). Ils restent dans cette étrange étape de petit vaisseau spatial pendant environ un mois avant de se métamorphoser en étoiles de mer juvéniles et de s’installer sur le fond marin, a déclaré Brocco French dans le communiqué.

Les scientifiques savaient déjà que les juvéniles sur le fond marin mangeraient les formes larvaires beaucoup plus petites qui s’enfoncent au fond – mais ils ne savaient pas que les juvéniles se mangeraient les uns les autres. Pourtant, même si les juvéniles ont à peu près la même taille les uns que les autres, les plus petits finissaient toujours par manger les plus petits, selon le communiqué.

French et Allen ont découvert que les bébés étoiles de mer se livraient à ce comportement cannibale dès quatre jours après leur métamorphose. Ils l’ont fait en utilisant l’un de leurs multiples estomacs, connu sous le nom d ‘«estomac cardiaque», qu’ils poussent pour engloutir et décomposer leur nourriture.

Le cannibalisme des frères et sœurs pourrait donner aux étoiles individuelles un avantage adaptatif, d’autant plus que les étoiles de mer femelles adultes produisent 5 à 10 millions d’œufs par an, a déclaré Allen.

Bien qu’un tel comportement était inconnu chez cette espèce, le cannibalisme n’est pas rare dans le règne animal, avec plus de 1300 espèces (y compris les humains) documentées pour le montrer, selon le communiqué. Et les chercheurs pensent que le cannibalisme est susceptible d’être encore plus répandu chez les petits animaux, y compris les juvéniles.

Les résultats ont été publiés le 26 mars dans la revue Écologie .

