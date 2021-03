Des bactéries nouvellement découvertes sur la station spatiale pourraient aider les astronautes à faire pousser des plantes sur Mars

Que mangeront les futurs astronautes vivant sur Mars ou voyageant dans l’espace lointain? Les chercheurs ont découvert trois nouvelles souches de bactéries sur la Station spatiale internationale qui, selon eux, pourraient un jour aider les astronautes à cultiver leur propre nourriture .

Alors que la nourriture spatiale a évolué à partir des paquets de purée des premières années de la NASA, elle devra probablement progresser davantage; les futurs astronautes en mission sur Mars et autres longs voyages dans l’espace lointain devront probablement cultiver une partie de leur propre nourriture , ont dit des experts. Mais cultiver de la nourriture dans l’espace n’est pas une tâche facile, car les plantes dépendent de bactéries «utiles» dans le sol qui n’existeraient pas hors de la Terre (à notre connaissance).

Dans une nouvelle étude, des chercheurs de Laboratoire de propulsion à réaction de la NASA (JPL) , l’Université de Californie du Sud, l’Université Cornell et l’Université d’Hyderabad en Inde ont découvert et isolé des souches de bactéries à bord de la Station spatiale internationale. Les scientifiques pensent qu’il est possible que ces bactéries puissent aider les plantes à pousser dans des environnements extrêmes comme l’espace.

« Pour faire pousser des plantes dans des endroits extrêmes où les ressources sont minimes, il est essentiel d’isoler les nouveaux microbes qui aident à promouvoir la croissance des plantes dans des conditions stressantes », Kasthuri Venkateswaran (Venkat), chercheur principal au JPL, et Nitin Kumar Singh, microbiologiste et stagiaire postdoctoral au JPL, dit dans un communiqué .

En rapport: Plantes dans l’espace: photos d’astronautes jardiniers

La station spatiale est un endroit assez propre, pour la sécurité des astronautes à bord et pour protéger les expériences et la technologie en cours sur le laboratoire en orbite. Mais ce n’est pas un environnement stérile, et les humains sont des paradis pour les microbes, une personne moyenne transportant plus de 100 billions d’organismes microscopiques dans et sur son corps. Il n’est donc pas surprenant que des bactéries vivent sur la station.

Les souches bactériennes trouvées dans le cadre de cette étude appartiennent toutes à la famille des Methylobacteriaceae, et elles ont été repérées dans toute la station spatiale au cours de deux vols consécutifs. L’équipe a trouvé quatre souches au total, dont trois n’avaient pas encore été découvertes. (La souche découverte précédemment appartient au genre Méthylorubre.)

Les trois nouvelles bactéries ont été désignées IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 et IIF4SW-B5, mais l’équipe propose de nommer la culture de nouvelles espèces Methylobacterium ajmalii, d’après le célèbre scientifique indien de la biodiversité Ajma Khan. L’analyse génétique effectuée par l’équipe montre qu’ils sont étroitement liés à Methylobacterium indicum, qui a été isolée à partir de graines de riz dans des travaux antérieurs non liés .

Méthylobactérie les espèces sont souvent impliquées dans des processus végétaux importants tels que la fixation de l’azote, la solubilisation des phosphates et la tolérance au stress abiotique. Ils sont également connus pour favoriser la croissance des plantes et aider à se protéger contre les maladies des plantes, selon le communiqué.

En raison de leurs liens avec la santé et la croissance des plantes, l’équipe pense que ces souches bactériennes pourraient avoir des «déterminants génétiques biotechnologiquement utiles» qui pourraient être utiles pour faire pousser des cultures dans l’espace.

Cependant, s’il est intéressant d’envisager d’utiliser de telles bactéries pour l’agriculture spatiale future, des expérimentations supplémentaires sont nécessaires pour prouver qu’elles seront efficaces, selon le communiqué. C’est pourquoi le US National Research Council Decadal Survey recommande que la NASA utilise la station spatiale comme « banc d’essai pour la surveillance des micro-organismes », selon les chercheurs.

« Puisque notre groupe possède[es] expertise dans la culture de micro-organismes provenant de niches extrêmes, nous avons été chargés par le programme de biologie spatiale de la NASA d’étudier l’ISS pour la présence et la persistance des micro-organismes », ont déclaré les chercheurs.

« Inutile de dire que l’ISS est un environnement extrême proprement entretenu. La sécurité de l’équipage est la priorité numéro 1 et, par conséquent, la compréhension des agents pathogènes humains / végétaux est importante, mais des microbes bénéfiques comme ce roman Methylobacterium ajmalii sont également nécessaires », ont-ils ajouté.

Cet ouvrage a été publié le 15 mars dans la revue Frontières en microbiologie .

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.