Des artistes noirs snobés par les Grammys avant l’étalon Megan Thee

Billie Eilish était l’une des grandes gagnantes de cette année aux Grammy Awards 2021, et elle s’est assurée d’utiliser son discours d’acceptation pour envoyer un message fort sur le problème persistant des artistes noirs méritants souvent négligés et non reconnus pour leur travail.

Eilish, 19 ans, a fait le ménage aux Grammys l’année dernière, remportant cinq des six catégories pour lesquelles elle avait été nominée, dont le très convoité Record de l’année pour « Bad Guy ». Hier soir, elle a ajouté deux autres trophées à son étagère, alors qu’elle et son frère Finneas ont ramené à la maison « Meilleure chanson écrite pour les médias visuels » pour la chanson thème de James Bond « No Time To Die » et, encore une fois, Record of the Year pour « Everything J’ai voulu. »

Dans son discours de remerciement pour le prix Record of the Year de clôture de l’émission, Eilish a crié à la candidate Megan Thee Stallion qui a remporté la meilleure chanson rap et la meilleure performance rap pour « Savage Remix », ainsi que la meilleure nouvelle artiste – en disant qu’elle était gênée de ont remporté ce qu’elle croit avoir dû être le Grammy de Megan.

« C’est vraiment embarrassant pour moi, » commença Eilish. « Megan, fille. J’allais écrire un discours sur la façon dont tu mérites ça mais ensuite j’étais comme, il n’y a aucun moyen qu’ils me choisissent. J’étais comme, c’est la sienne. Tu mérites ça. Tu as eu un an qui, je pensez, est imparable. Vous êtes une reine. Je veux pleurer en pensant à combien je vous aime. Vous êtes si belle. Vous êtes si talentueux. Vous méritez tout dans le monde. Je pense constamment à vous. Tu le mérites, honnêtement. Vraiment, ça lui va. Pouvons-nous simplement encourager Megan Thee Stallion s’il vous plaît? «

Le moment a rappelé à de nombreux téléspectateurs Adele dédiant son album de l’année Grammy pour « Hello » à Beyonce en 2017, affirmant que Queen Bey aurait dû gagner pour « Lemonade » et louant l’importance du travail de Beyonce.

Et bien que nous aimions voir des artistes blancs utiliser la scène des Grammys pour célébrer leurs collègues noirs, ces moments remettent en question la façon dont les Grammys semblent systématiquement passer au-dessus des artistes noirs qui méritent largement les éloges.

Comme la plupart des remises de prix, les Grammys ont une longue histoire de snob des artistes noirs.

Au cours des 63 années écoulées depuis la création des Grammys en 1957, seuls dix artistes noirs ont remporté l’album de l’année.

Ces derniers exemples d’artistes blancs utilisant la scène des Grammys pour amplifier ce que les artistes noirs ont appelé en dehors de la scène confirment le fait que beaucoup trop de questions restent sans réponse sur le manque d’inclusion des artistes noirs aux plus hauts niveaux de statut dans l’industrie du divertissement.

Les discussions sur ce problème remontent à certaines des premières cérémonies de remise des prix Grammy.

En 1970, Blood, Sweat & Tears gagna pour leur album du même nom, même si beaucoup pensaient que les albums des autres nominés Isaac Hayes, Sly and the Family Stone et The Temptations auraient dû gagner.

En 1990, le prix est allé à Bonnie Raiit pour « Nick of Time », tandis que l’album définissant la génération de Janet Jackson « Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814 » n’a même pas été nominé.

La longue liste d’artistes noirs et leurs albums révolutionnaires qui n’ont même pas reçu de nominations comprend également Michael Jackson, «Off the Wall» (1980), Prince, «1999» (1982), TLC, «Crazy Sexy Cool» (1996) , Kanye West, «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» (2012) et Beyoncé, «Beyoncé» (2015), parmi tant d’autres.

Naturellement, les artistes noirs se font de plus en plus entendre sur le manque de diversité parmi les lauréats des Grammy.

Voici quelques-uns des artistes noirs qui ont appelé les Grammys pour avoir négligé leur travail ces dernières années.

Le weekend

L’un des snubs les plus notables de 2021 était The Weeknd, dont l’album double platine et très acclamé « After Hours » n’a pas reçu une seule nomination, même si son single, « Blinding Lights », a passé une année entière dans le Top 10 américain.

Après le camouflet, The Weeknd a annoncé qu’il boycotterait les Grammys et ne soumettrait plus aucun de ses travaux futurs pour examen.

Il a également dénoncé le manque de transparence dans le processus de vote car les Grammys n’ont jamais révélé qui détermine les nominés et les gagnants dans ses catégories.

Canard

Drake a parlé de la façon dont les Grammys négligent et stéréotypent les artistes noirs. Il a appelé à ce que l’ensemble de la cérémonie de remise des prix soit remplacé « par quelque chose de nouveau que nous pouvons construire au fil du temps et transmettre aux générations à venir » après que des artistes de The Weeknd à Lil Baby aient été exclus de la programmation en 2021.

La relation de Drake avec la cérémonie de remise des prix a été tumultueuse. En 2018, Drake a refusé de soumettre son album « More Life » aux Grammys après avoir été frustré que son single « Hotline Bling » ait remporté la meilleure chanson de rap en 2017 alors qu’il ne comportait aucun rap.

Il a estimé que c’était un préjugé contre l’art des Noirs disant à l’époque: «Peut-être parce que j’ai rappé dans le passé ou parce que je suis noir, je ne comprends pas pourquoi.

Tyler le créateur

Tyler, The Creator a eu un reproche similaire en 2020, lorsqu’il a remporté le prix de l’album rap après plusieurs années de lutte pour être considéré pour un trophée.

Il a critiqué les Grammys pour avoir persisté à inclure son travail de genre et celui d’autres artistes noirs uniquement dans les catégories « Rap » et « Urbain » plutôt qu’aux côtés de travaux similaires d’artistes blancs dans la catégorie « Pop ».

Il a également déclaré que le terme «urbain» est une «manière politiquement correcte de dire le mot n», arguant que la catégorie diminue l’art noir.

En 2021, les Grammys ont finalement aboli complètement la catégorie « Urbain ».

Sur une note positive, cette année a été une bonne année pour les femmes noires qui ont battu des records aux Grammys.

Bien que la cérémonie de remise des prix ait un long chemin à parcourir pour mieux représenter les artistes noirs, il y a eu de grandes victoires pour les femmes de couleur qui pourraient lentement changer.

On ne peut pas dénoncer le manque de diversité sans célébrer les femmes noires qui, malgré les probabilités, continuent de briser les barrières de la musique.

Les appels de Tyler, The Creator pour que les artistes noirs soient inclus dans les catégories et les genres ont été répondus, au moins dans une certaine mesure, par la victoire de Megan Thee Stallion pour le meilleur nouvel artiste, la victoire de Brittany Howard pour la meilleure chanson rock pour « Stay High » et HER’s » I Can’t Breathe « remporte la chanson de l’année.

Megan Thee Stallion a également mis fin à 17 ans de domination masculine dans la catégorie Meilleure chanson rap.

Beyonce est devenue l’artiste féminine la plus décorée de tous les temps et est passée en deuxième position dans la liste des artistes les plus récompensés de tous les temps, derrière le chef d’orchestre hongrois-britannique Georg Solti.

Donc au moins c’est quelque chose pour le moment.

