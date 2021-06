Des archéologues israéliens découvrent des restes d’un nouveau type d' »humain primitif », nommez-le « Nesher Ramla Homo »

25 juin 2021 11:30:53 IST

Des chercheurs israéliens ont déclaré jeudi avoir trouvé des ossements appartenant à un « nouveau type d’humain primitif » jusque-là inconnu de la science, apportant un nouvel éclairage sur le cours de l’évolution humaine.

Des fouilles archéologiques près de la ville de Ramla par une équipe de l’Université hébraïque de Jérusalem ont mis au jour des vestiges préhistoriques qui ne pouvaient être comparés à aucune espèce connue du genre Homo, qui comprend les humains modernes (Homo sapiens).

45secondes.fr/wp-content/uploads/2021/06/Des-archeologues-israeliens-decouvrent-des-restes-dun-nouveau-type-dhumain.jpg" alt="Reconstitution virtuelle de la mandibule de Nesher Ramla. [Credit: Ariel Pokhojaev, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University]" width="1280" height="720">

Dans une étude publiée dans la revue La science, les anthropologues et archéologues de l’Université de Tel Aviv dirigés par Yossi Zaidner ont surnommé la découverte le « type Nesher Ramla Homo » d’après le site où les ossements ont été trouvés.

Datant d’il y a entre 140 000 et 120 000 ans, « la morphologie des humains de Nesher Ramla partage des caractéristiques à la fois avec les Néandertaliens… et l’homo archaïque », ont déclaré les chercheurs dans un communiqué.

« En même temps, ce type d’Homo est très différent des humains modernes – affichant une structure de crâne complètement différente, pas de menton et de très grandes dents. »

En plus des restes humains, les fouilles ont permis de découvrir de grandes quantités d’ossements d’animaux ainsi que des outils en pierre.

« Les découvertes archéologiques associées aux fossiles humains montrent que » Nesher Ramla Homo » possédait des technologies avancées de production d’outils en pierre et interagissaient très probablement avec l’Homo sapiens local », a déclaré l’archéologue Zaidner.

« Nous n’avions jamais imaginé qu’aux côtés de l’Homo sapiens, l’Homo archaïque parcourait la région si tard dans l’histoire de l’humanité ».

Les chercheurs ont suggéré que certains fossiles précédemment découverts en Israël datant de 400 000 ans pourraient appartenir au même type humain préhistorique.

La découverte de Nesher Ramla remet en question la théorie largement acceptée selon laquelle les Néandertaliens sont d’abord apparus en Europe avant de migrer vers le sud.

« Nos découvertes impliquent que les célèbres Néandertaliens d’Europe occidentale ne sont que les restes d’une population beaucoup plus importante qui vivait ici au Levant – et non l’inverse », a déclaré l’anthropologue Israel Hershkovitz de l’Université de Tel Aviv.

La dentiste et anthropologue Rachel Sarig de l’Université de Tel Aviv a déclaré que la découverte suggérait qu’« en tant que carrefour entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie, la Terre d’Israël a servi de creuset où différentes populations humaines se sont mélangées, pour se répandre plus tard dans tout le Vieux Monde . »

De petits groupes du type Nesher Ramla ont probablement migré vers l’Europe, évoluant plus tard vers les Néandertaliens et l’Asie, se développant en populations aux caractéristiques similaires, a déclaré Sarig.

