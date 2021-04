Des «  araignées sur Mars  » fantasmagoriques enfin expliquées après deux décennies

Ziggy jouait de la guitare , et des scientifiques britanniques ont joué avec un gros morceau de glace sèche pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière les étranges motifs extraterrestres connus sous le nom de « araignées sur Mars . «

Ces motifs, visibles sur les images satellites du pôle sud de la planète rouge, ne sont pas de véritables araignées, bien sûr; mais les formes noires et ramifiées gravées dans la surface martienne semblent assez effrayantes pour que les chercheurs les aient surnommées « araneiforms » (ce qui signifie « en forme d’araignée ») après avoir découvert les formes il y a plus de deux décennies.

Mesurant jusqu’à 1 kilomètre de diamètre, les formes gargantuesques ne ressemblent à rien sur la terre . Mais dans une nouvelle étude publiée le 19 mars dans la revue Rapports scientifiques , les scientifiques ont recréé avec succès une version réduite des araignées dans leur laboratoire, en utilisant une plaque de gaz carbonique glace (également appelée glace sèche) et une machine qui simule l’atmosphère martienne. Lorsque la glace froide est entrée en contact avec un lit beaucoup plus chaud de sédiments ressemblant à Mars, une partie de la glace s’est instantanément transformée d’un solide en un gaz (un processus appelé sublimation), formant des fissures d’araignée où le gaz s’échappant a poussé à travers la glace.

Voici un exemple d ‘ »araignées » créées en laboratoire avec des coupes transversales montrant que la profondeur des creux diminue en s’éloignant du centre aranéiforme, comme ils le font sur Mars. (Crédit d’image: Rapports scientifiques, CC par 4.0)

« Cette recherche présente le premier ensemble de preuves empiriques d’un processus de surface censé modifier le paysage polaire sur Mars , « auteur principal de l’étude Lauren McKeown, spécialiste des planètes à l’Open University en Angleterre, dit dans un communiqué . « Les expériences montrent directement que les modèles d’araignées que nous observons sur Mars depuis l’orbite peuvent être sculptés par la conversion directe de la glace sèche du solide au gaz. »

L’atmosphère martienne contient plus de 95% de dioxyde de carbone (CO2), selon la NASA , et une grande partie de la glace et du givre qui se forme autour des pôles de la planète en hiver est également constituée de CO2. Dans un Étude de 2003 , les chercheurs ont émis l’hypothèse que les araignées sur Mars pourraient se former au printemps, lorsque la lumière du soleil pénètre dans la couche translucide de glace CO2 et chauffe le sol en dessous. Ce chauffage provoque la sublimation de la glace à partir de sa base, créant une pression sous la glace jusqu’à ce qu’elle se fissure enfin. Le gaz refoulé s’échappe par les fissures dans un panache jaillissant, laissant derrière lui les motifs de pattes d’araignée en zigzag visibles sur Mars aujourd’hui, a émis l’hypothèse de l’équipe.

Jusqu’à récemment, les scientifiques n’avaient aucun moyen de tester cette hypothèse sur Terre, où les conditions atmosphériques sont très différentes. Mais dans la nouvelle étude, les chercheurs ont fait une petite tranche de Mars ici sur Terre, en utilisant un appareil appelé Open University Mars Simulation Chamber. L’équipe a placé des grains de sédiments de taille variable à l’intérieur de la chambre, puis a utilisé un système qui ressemble à une machine à griffes que vous verriez dans une arcade locale pour suspendre un bloc de glace sèche sur les grains. L’équipe a ajusté la chambre pour imiter les conditions atmosphériques de Mars, puis a lentement abaissé le bloc de glace sèche sur les grains.

Les expériences ont prouvé que l’hypothèse de la sublimation de l’araignée est valide. Quelle que soit la taille des grains de sédiments, la glace sèche se sublimait toujours au contact de ceux-ci, et le gaz s’échappant poussé vers le haut, creusant des fissures en forme de pattes d’araignée en cours de route. Selon les chercheurs, les pattes d’araignée se ramifiaient davantage lorsque les grains étaient plus fins et moins lorsque les grains étaient plus grossiers.

Bien que non définitives, ces expériences fournissent la première preuve physique montrant comment les araignées sur Mars se sont formées. Maintenant, n’est-ce pas sublime.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.