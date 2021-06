Des araignées « montgolfières » laissent derrière elles une mer de soie après une inondation en Australie

Des parties du #Gippsland sont couvertes de #toile d’araignée ??!! Les petits points noirs sont des araignées. Il y a du web à perte de vue. C’est près de Longford #Victoria merci Carolyn Crossley pour la vidéo pic.twitter.com/wcAOGU9ZTu15 juin 2021 Voir plus

De nombreux habitants de Victoria, en Australie, ont évacué leurs maisons pour éviter des inondations catastrophiques la semaine dernière – et à leur retour, ils ont trouvé la terre, les arbres et les panneaux de signalisation recouverts d’épais voiles scintillants araignée soie, selon les reportages.

De fortes pluies et des vents forts ont déclenché un flash inondations dans l’État australien la semaine dernière, laissant des dizaines de milliers d’habitants sans électricité, Le gardien signalé; deux personnes sont mortes lorsque leurs véhicules ont été inondés par les eaux de crue. Le service d’urgence de l’État de Victoria avait préalablement émis des avertissements d’inondation, exhortant spécifiquement les résidents à évacuer la région de Traralgon Creek, située dans la région rurale de Gippsland à Victoria, selon tweets de Darren Chester , le député représentant le Gippsland.

Alors que les habitants du Gippsland évacuaient leurs maisons, les arachnides locaux se sont également enfuis vers les hauteurs. Utilisant un comportement appelé « ballonnage », les araignées grimpaient sur la végétation et jetaient de fins fils de soie dans le vent ; alors que les fils prenaient de l’air, les araignées se sont arrachées de leurs perchoirs et ont été mises en sécurité, CNN signalé.

Pour ma part, je souhaite la bienvenue à nos nouveaux seigneurs araignées. 🕷️Les fortes pluies à Victoria ont conduit des millions d’araignées à tisser des toiles d’araignées littérales pour échapper aux fortes pluies dans un processus connu sous le nom de montgolfière. 🕸️📷: Lotje Mcdonald (lotjemcdonald63 sur IG) pic.twitter.com/kchG5bdhiT16 juin 2021 Voir plus

« Lorsque nous recevons ce type de très fortes pluies et d’inondations, ces animaux qui passent leur vie de manière cryptique sur le sol ne peuvent plus y vivre et font exactement ce que nous essayons de faire – ils se déplacent vers les hauteurs », Dieter Hochuli, un écologiste de l’Université de Sydney, a déclaré Affilié de CNN 7News . « Il s’agit d’un phénomène étonnamment courant après les inondations », a-t-il déclaré, ajoutant que les araignées en toile – une famille d’arachnides du genre Stiphidiidae – probablement filé l’abondance de la soie.

Lorsque des milliers d’araignées gonflent en même temps, leurs nombreux fils de soie peuvent fusionner pour former un « remarquable tapis de soie, appelé arachnide, recouvrant des arbustes ou des champs », selon le Musée australien . Compte tenu de la quantité de gossamer accumulée dans le Gippsland, il est possible que des millions d’araignées se soient envolées pour échapper aux inondations, a déclaré Ken Walker, conservateur principal des insectes aux Museums Victoria. L’âge , un journal basé à Victoria.

« Pour moi, c’est absolument magnifique. Une couverture soyeuse qui ondule à travers la végétation », a déclaré Walker. « Cela montre également les dizaines de milliers, voire des millions, d’araignées au niveau du sol. Sans araignées, nous aurions des invasions d’insectes », a-t-il ajouté.

La conseillère locale Carolyn Crossley a déclaré nouvelles de la BBC qu’elle a remarqué les « belles » feuilles de soie d’araignée lors de l’évaluation des dégâts causés par les inondations dans la région lundi soir (14 juin). « Le fait que cela ne se soit pas séparé – c’était comme si ces araignées s’étaient coordonnées pour créer cette incroyable installation d’art paysager ou quelque chose du genre », a-t-elle déclaré. Crossley avait déjà été témoin de ce phénomène de montgolfière, mais jamais de manière aussi dramatique, a-t-elle déclaré.

Les tapis gonflés de soie d’araignée devraient se désintégrer cette semaine, a rapporté BBC News. Pendant ce temps, le Gippsland continue de se remettre des graves crues éclair.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.