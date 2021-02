Des applications de livraison plus petites aident les restaurants à garder plus d’argent dans leurs poches

Au milieu de la pandémie, la livraison de nourriture est un excellent moyen de savourer un repas et de soutenir les restaurants locaux sans les risques associés aux repas à l’intérieur. Cependant, les restaurants ont critiqué les applications de livraison bien connues telles que Grubhub, DoorDash, Postmates et Uber Eats, affirmant que les services de livraison tiers facturaient d’énormes frais – entre 20 et 30% de taux de commission pour chaque commande – rendant une situation déjà difficile. encore plus difficile pour les établissements en difficulté.

Si vous cherchez à soutenir vos restaurants préférés, cependant, il existe d’autres options: prendre le téléphone et appeler directement l’endroit est toujours préférable, mais plusieurs applications plus petites et services de livraison qui représentent moins de fardeau financier pour les restaurants ont vu le jour dans ces dernières années, et certaines plates-formes préexistantes ont étendu leurs opérations pendant la pandémie.

Pain grillé

Toast est en fait une société de vente de technologie de restauration, vendant des systèmes de point de vente qui permettent aux serveurs de saisir des commandes, d’imprimer des chèques et plus encore. Au début de la pandémie, la société a développé Toast TakeOut, qui offre aux clients une «expérience de commande mobile agréable sans perturber… les opérations de restauration existantes».

Selon le site Web de Toast, la société ne facture pas de frais de logiciel supplémentaires aux restaurants participants s’ils utilisent déjà le produit de commande en ligne Toast. Les clients passent leurs commandes en ligne, paient à l’avance et viennent chercher eux-mêmes au restaurant. Toast promet une expérience «sans tracas» pour les restaurants et les convives.

Noir et mobile

Développé par les frères jumeaux David et Aaron Cabello, Black and Mobile est le premier service de livraison qui livre exclusivement de la nourriture provenant de restaurants appartenant à des Noirs. Lancé en février 2019, le service avait à peine un an lorsque la pandémie a frappé.

David Cabello a déclaré à 45secondes.fr Food qu’une augmentation des commandes de livraison avait aidé le service de livraison et a déclaré que la société avait obtenu une deuxième vague de soutien après le meurtre de George Floyd.

«Tout le monde a décidé de soutenir les entreprises noires pendant cette période, parfois pour la première fois», a déclaré Cabello. « Ils ont commencé à nous soutenir encore plus. Il est malheureux que quelqu’un meure pour que nous obtenions ce soutien, mais nous avons vu un pic. »

Cabello a déclaré que le soutien avait conduit à une augmentation des embauches pour l’entreprise et à davantage de partenariats avec les restaurants. La plate-forme facture généralement au restaurant des frais compris entre 15 et 20% par commande, bien qu’il ait noté que pendant le Mois de l’histoire des Noirs, ils abaissaient les frais à 13% par commande.

La plate-forme devrait s’étendre au cours des prochaines années – pour le moment, elle n’est disponible qu’à Philadelphie, Detroit, Atlanta et Baltimore – et Cabello a déclaré qu’il espère que cela conduira à une plus grande notoriété des restaurants appartenant à des Noirs.

« Il ne s’agit pas seulement d’argent et d’affaires, il s’agit vraiment d’aider votre communauté », a-t-il déclaré. « Beaucoup de gens disent vouloir soutenir davantage les entreprises noires, alors je pense que c’est important et nécessaire. »

Chowbus

Développée en 2016, Chowbus est une plate-forme de livraison de nourriture qui vise à aider les gens à découvrir «une cuisine asiatique locale qui ne se trouve pas facilement sur d’autres applications de livraison». D’abord disponible à Chicago, l’application est née lorsque le co-fondateur Linxin Wen a traversé le quartier chinois de la ville et a demandé à tous les restaurants du quartier s’ils seraient intéressés à rejoindre la plate-forme.

Désormais, l’application vise à aider les restaurants asiatiques maman-et-pop à prospérer: selon une déclaration de la société, elle n’autorise pas les grandes chaînes sur l’application et interdit aux restaurants de payer plus d’argent pour apparaître plus haut sur l’application. Au lieu de cela, tous les restaurants sont facturés un taux forfaitaire. La chaîne n’a pas précisé quels sont ses frais pour les restaurants, mais a déclaré que le modèle commercial est « durable à long terme pour toutes les parties », y compris les restaurants, les chauffeurs et les dîners, et que les frais sont « bien inférieurs aux 30-35%. de nombreuses plates-formes facturent. «

Une autre caractéristique unique de Chowbus est son programme de «regroupement», qui «tire parti de la proximité de tant de nos restaurants dans les quartiers de Chinatown de leurs villes respectives» pour permettre aux convives de commander des plats dans plusieurs restaurants. La plate-forme a déclaré que cette fonctionnalité contribuait à augmenter les revenus des restaurants, car les clients prendront un petit article d’un autre restaurant en plus de leur repas principal.

Assise

Lors du lancement de Seated en 2017, le restaurant s’est concentré sur la direction de nouveaux clients vers des restaurants haut de gamme, offrant des points de récompense aux membres qui se sont rendus dans des restaurants partenaires et ont fourni une preuve de leur repas. En 2020, le programme a changé pour offrir des options de livraison et de ramassage.

Le programme de récompenses de la société donne généralement aux convives entre 10 € et 20 € en «Rewards assis» qui peuvent être échangés contre des cartes-cadeaux pour des marques comme Target, Sephora, Starbucks et plus. Les convives téléchargent simplement l’application, recherchent les restaurants à proximité et passent une commande sur le site Web du restaurant. Seated spécifiquement ne fonctionne pas avec les services de livraison tiers, notant qu’ils « n’accepteront pas les reçus d’Uber Eats, Caviar, Seamless, Grubhub, etc. » dans un effort pour «empêcher nos partenaires de restauration de payer les frais élevés» facturés par ces services. Au lieu de cela, les restaurants paient un tarif mensuel fixe pour être sur l’application (ce n’est pas clair, car Seated n’a pas répondu à une demande de commentaire de AUJOURD’HUI).

Sur son site Web, Seated dit qu’il peut aider les restaurants à augmenter leurs marges bénéficiaires en stimulant la demande. Les statistiques sur le site indiquent que l’application a aidé à envoyer plus de 900 000 convives à leurs partenaires de restauration, ce qui a généré plus de 37 millions de dollars de nouveaux revenus et 7 millions de dollars de pourboires pour le personnel. Le site ne fournit pas d’informations spécifiques aux options de livraison ou d’enlèvement.

Traiilo

Traiilo, basé à Brooklyn, prévoit de lancer son application de livraison plus tard cette année, et contrairement à certains autres services, la plate-forme servira plus que de simples repas au restaurant: la société proposera également une livraison d’épicerie et d’alcool le jour même. Selon son site Web, l’application desservira exclusivement les «détaillants Latinx locaux».

Selon Bon Appetit, une fois que Traiilo sera lancé, il «prévoit de facturer des frais de transaction inférieurs à ceux de ses concurrents et de fournir des outils de marketing, comme le référencement et des conseils sur les réseaux sociaux, le tout en espagnol pour les clients», ainsi que d’accepter EBT (Electronic Benefits Transfer) pour livraisons de nourriture à l’avenir.

ChowNow

ChowNow est une plateforme de commande et de paiement en ligne que les restaurants peuvent utiliser pour gérer les commandes de livraison ou de ramassage. Dans un récent communiqué de presse, la société s’est présentée comme une «alternative au marché» qui aide «les partenaires de restauration à se connecter rapidement et facilement» et à éviter «de payer des commissions prédatrices à des services de livraison tiers».

Au lieu de frais de livraison, l’entreprise facture aux restaurants des frais mensuels fixes pour l’utilisation du logiciel: 99 € par mois pour un plan de deux ans (plus des frais d’installation de 199 €), 119 € par mois pour un plan annuel (plus des frais d’installation de 199 €) et 149 € un mois pour un forfait mensuel (plus des frais d’installation de 399 €).

Selon le communiqué de presse, l’entreprise a aidé « 20 000 restaurants partenaires » cette année, « 100% des ventes allant directement aux restaurants, ce qui a permis d’économiser plus de 500 millions de dollars en commissions ».

Fin décembre, ChowNow a annoncé qu’il offrirait aux restaurants de New York, Long Island et New Jersey la possibilité d’apparaître sur l’application gratuitement, sans abonnement, dans le but d’aider ces restaurants à rester à flot pendant la pandémie.

«Pendant cette période critique, nous voulons continuer à donner aux restaurants les outils dont ils ont besoin pour se connecter avec leurs communautés», a déclaré Chris Webb, PDG et co-fondateur de ChowNow, dans un communiqué de presse. «Les restaurants ont besoin de tout le soutien dont ils peuvent bénéficier et nous espérons que les clients utiliseront ChowNow pour passer des commandes à emporter et des livraisons afin de garantir que chaque dollar va là où il est le plus nécessaire.