Des amitiés momentanées laissent de nombreuses leçons

J’étais au milieu d’un barbecue quand j’ai été tenté d’écrire ces mots, preuve que ce n’est pas nous qui avons choisi le moment de vous apporter un message, comme le disait Chico Xavier, le téléphone sonne dans les deux sens. Eh bien.

Je pensais à la façon dont nous faisons des tentatives et à d’autres tentatives pour garder les gens proches et à quelle fréquence cette tentative est une dépense d’énergie et émotionnelle. Ce n’est pas qu’il n’y ait personne pour qui cela vaille la peine, et dans ce cas je ne parle même pas de fausses amitiés, mais plutôt d’amitiés momentanées, peut-être que ce texte a mal commencé, mais allons-y.

Avez-vous remarqué qu’il y a des gens qui font partie de notre vie qui ont beaucoup de sens à un certain moment et dans peu de temps à cause du travail, du changement, etc. disparaissent-ils de votre vie sans laisser de trace? Je veux croire que je ne suis pas la seule à qui, après des mois sans voir la personne, envoie un message disant: «Salut, comment vas-tu? Mec, tu me manques, planifions quelque chose ».

Puis la personne répond avec enthousiasme, mais en fait, ça ne lui manque pas, il ne se souvenait même pas que vous existiez au point de vraiment vouloir vous revoir.

Et avec cela, nous passons au fait qu’il y a des amitiés conditionnées au moment, et cela est très facile à réaliser sur les lieux de travail, où les gens sont souvent placés dans des situations similaires au travail et comme ceux qui «conjuguent leurs efforts», ils deviennent amis.

Eh bien, je pense que cela symbolise la relation d’amitiés momentanées mais significatives, et peut-être que ce sont celles qui viennent nous apprendre quelque chose dans la théorie du miroir. Peut-être montreront-ils une de vos caractéristiques que vous ne remarquez pas, une de vos faiblesses à travailler ou un de vos points forts que vous niez.

Les amitiés momentanées et durables sont identiques, elles diffèrent simplement en ce sens que le temps qu’il leur a fallu pour remplir leur mission est différent. Certains l’appellent karma, je l’appelle la date d’expiration, tout et tout le monde a le leur.

Tout comme ces vieilles amitiés qui nourrissent une affection géante, mais elles ne font pas un point ou un effort pour se revoir. C’est comme s’ils avaient tous les deux quelque chose qui les obligeait à continuer ensemble pour le reste de leur vie même s’ils n’avaient pas vraiment envie de se revoir. Il semble que les deux se sentent tellement redevables ou manquent de courage pour se dire: «C’est fait, eh bien… merci pour le temps que nous avons passé ensemble, c’était super. Que vous soyez heureux dans votre nouveau voyage ». Il avait vu un chewing-gum mâché dans le monde et n’avait aucun plaisir à y être …

Par contre, il y a des amitiés qui vont au-delà de la distance des kilomètres à compter en milles. Preuve que la distance l’emporte sur tout sentiment d’amitié, et qu’ils durent, tant que c’est la volonté des deux parties.

Je pense que l’essentiel est: «Tirez le meilleur parti de ceux qui croisent votre chemin et pendant qu’ils croisent votre chemin». Et la morale de l’histoire que je laisse ici aujourd’hui, garder de bonnes habitudes et aussi l’amour de soi. Connaissez-vous cette personne que vous essayez de sauver ou de la faire durer plus longtemps qu’elle ne l’a déjà fait? Alors, oubliez Cela. Soyez assez fort pour lâcher prise. Si vous en avez essayé un, en avez essayé deux et rien, je suis désolé, mais cette personne ne veut vraiment pas vous trouver ou vous garder proche, peut-être que c’est un réconfort pour son ego de garder les chiffres suffisamment élevés sur les réseaux sociaux pour faire taire la peur du silence et la solitude. Aimez-vous, préservez-vous et n’insistez pas sur tout ce qui n’a pas été dans votre vie depuis assez longtemps et qui en sort maintenant. Décrochez-vous. Détachez-vous.