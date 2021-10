Des amis stars rendent hommage à James Michael Tyler après sa mort d’un cancer de la prostate

Gunther était obsédé par le personnage de Jennifer Aniston, Rachel, et elle a posté un bel hommage à son amie et ancienne co-star.

Elle a écrit: « Amis n’aurait pas été la même sans vous. Merci pour le rire que vous avez apporté au spectacle et à toutes nos vies. Tu vas tellement nous manquer. »

Courtney Cox, qui a joué Monica, a ajouté: « La taille de la gratitude que vous avez apportée dans la pièce et que vous avez montrée chaque jour sur le plateau est la taille de la gratitude que je ressens pour vous avoir connu. Repose en paix James. »

David Schwimmer, qui a joué Ross, a déclaré: « James, merci d’avoir joué un rôle aussi merveilleux et inoubliable dans Friends et d’être un gentleman au grand cœur et tout autour de l’écran. Tu vas nous manquer, mon pote. »