Des amis souriants vont au Brésil atterrissent sur HBO Max

La Amis souriants sont de retour! Le casting du hit Adult Swim est de retour et prêt à faire la fête, cette fois en vacances sous le soleil du Brésil ! L’équipage arrive dans la toute nouvelle spéciale, Les amis souriants vont au Brésil, qui a été diffusé sur Adult Swim hier soir et est disponible en streaming sur HBO Max! Une promo de la spéciale peut être consultée ci-dessous.

[Warning: The following contains spoilers of the new special below.]

La spéciale s’ouvre comme dans la promo avec l’équipage des Smiling Friends, Charlie, Pim, Alan et Glep quittant tous leur vol dans un aéroport brésilien. Ils sont excités et prêts à explorer, mais les choses prennent une tournure inattendue quand… Pim a oublié de réserver l’hôtel ! Horreur des horreurs ! Sans endroit où s’écraser, c’est au groupe de déterminer ce qu’il faut faire ensuite. Cela implique probablement une grande aventure à travers le pays, mettant en valeur tous les lieux uniques et pittoresques du Brésil. Peut-être qu’en cours de route, ils trouveront quelques habitants qui ont besoin d’un bon sourire, n’est-ce pas ?

FILM VIDÉO DU JOUR

En fait non. Rien de tout cela n’arrive. Ils s’assoient simplement à une table, discutent pendant quelques minutes et décident finalement de réserver le prochain vol de retour. Ils appellent M. Boss, le PDG de Smiling Friends, pour voir s’il peut aider, mais en vain. Le groupe ne met pas les pieds à l’extérieur de l’aéroport avant de rentrer chez lui. Après la première de l’épisode, les fans ont été ravis. Beaucoup ont afflué sur Twitter pour faire semblant d’être furieux contre la fuite et rire de la pertinence de la situation.

Tu n’es jamais entièrement vêtu sans un sourire!

Distribution télévisée domestique Warner Bros.

Si vous êtes nouveau à Amis souriants, vous vous demandez sans doute comment dix minutes de dispute ont pu faire rire autant de personnes. Telle est la nature de Amis souriants. L’émission suit un groupe de collègues qui travaillent pour Smiling Friends, une organisation qui se consacre à faire sourire les clients quoi qu’il arrive ! La série se concentre principalement sur le duo Charlie et Pim, qui sont généralement ceux qui sortent et interagissent avec les clients. L’humour du spectacle lui-même est très sec et doux par rapport à de grands concurrents bruyants tels que Rick et Morty.

Par exemple, dans l’épisode pilote, Charlie et Pim sont chargés d’aider un homme suicidaire nommé Desmond à trouver une raison de sourire et de ne pas s’éloigner de lui-même. Après lui avoir montré l’importance de la famille, des amis et même d’un parc à thème, Desmond n’est tout simplement pas impressionné. C’est après que les trois sont revenus au siège de Smiling Friends la tête basse que les choses se retournent. Il s’avère que l’endroit est infesté de petites bestioles ! Après avoir utilisé son arme pour se débarrasser de l’un des parasites, Desmond se trouve une nouvelle raison de vivre après tout ! Il sourit, il se nettoie et est prêt à partir ! Chaque épisode est rempli d’écritures qui visent à renverser les attentes du public, faisant de la série une bouffée d’air frais pour le public. Il n’est pas étonnant que le spectacle ait été si bien accueilli lors de sa première.





Créé par Zach Hadel et Michael Cusack, Amis souriantsLa première première était d’une tactique similaire à la spéciale du Brésil. L’épisode pilote a été diffusé à l’improviste dans le cadre de l’événement annuel du poisson d’avril d’Adult Swim en 2020. Ensuite, Adult Swim a commandé une saison complète. Les deux premiers épisodes ont été diffusés le 10 janvier… pour être suivis par le reste de la saison entière complètement par surprise ! La sortie est complètement sortie du champ gauche pour les téléspectateurs à la maison, qui étaient impatients de manger les rires et les visuels surréalistes ! La première saison est rapidement sortie sur HBOMax où elle peut actuellement être regardée encore et encore !