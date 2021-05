Des amis sont presque allés à Disney World, mais l’épisode était trop torride

L’identité du mastodonte de la sitcom Amis était assez profondément lié à la ville de New York où la série a eu lieu. Mais parfois, la distribution principale a trouvé des excuses pour visiter d’autres endroits, avec des résultats amusants. Il y avait un voyage prévu à Disney World qui a fini par être abandonné parce qu’il était considéré comme trop « risqué ». Tout en faisant la promotion de Amis spécial réunion, Kevin S. Bright, l’un des producteurs exécutifs originaux de l’émission, a révélé comment Disney les avait approchés pour parler d’un épisode croisé.

«Nous étions très près de faire Friends in Disney World. À l’origine, Disney World nous a approchés. [Former Walt Disney Company Chairman and CEO] Michael Eisner m’a appelé et m’a dit: « Nous aimerions vraiment faire un tournage sur place dans le parc. » «

Il peut être difficile d’imaginer le monde de Amis croisement avec Disney World, compte tenu de la fréquence à laquelle la série a été critiquée pour être trop concentrée sur le sexe et la consommation d’alcool. Pourtant, Bright et son équipe ont proposé un pitch pour l’épisode de Disney World. Cela impliquait que Joey obtienne un emploi au parc et ait une aventure avec une actrice de Cendrillon.

« Joey [Matt LeBlanc’s character] obtient un emploi d’été en tant que géant … il est essentiellement une ampoule géante dans le défilé électrique. Le casting va là-bas pour le voir. Et avant d’arriver là-bas, Joey a rendez-vous avec la fille du défilé Disney qui joue Cendrillon. Ils retournent chez lui, ils font l’amour, et elle se rend compte qu’il est minuit. Elle doit récupérer ce costume ou ils paieront d’elle. Alors, elle est pressée, elle rassemble ses vêtements, Joey ne connaît même pas son nom. «

C’était l’étendue du terrain que Bright et son équipe ont placé devant Disney. Et l’Empire de la Souris a décidé de lui donner un laissez-passer, ce qui est compréhensible. La société a mis en place des règles très strictes pour les acteurs qui se déguisent en personnages de Disney dans le parc et montrant Cendrillon couché avec Joey aurait envoyé le mauvais message au jeune public de Disney.

Pourtant, un scénario similaire a fini par se produire Amis dans un endroit beaucoup plus approprié de Las Vegas. Joey se rend en ville pour trouver que le film sur lequel il était censé travailler a été annulé. Pour joindre les deux bouts, il travaille déguisé en gladiateur dans un casino, où le reste de la distribution principale vient lui rendre visite.

Au lieu de coucher avec Cendrillon, Joey a fini par devenir obsédé par un croupier de cartes avec des mains similaires aux siennes, conduisant à un moment hilarant où Joey essaie de penser à des moyens de devenir riche avec l’aide de son «jumeau». Dans l’ensemble, les épisodes de Las Vegas ont fini par être encore plus drôles que ce que l’épisode de Disney World aurait pu être. Pour sa part, Bright ne semble pas avoir de mauvaise volonté envers Disney pour avoir débranché l’épisode de croisement prévu. Amis: La Réunion et les 236 épisodes de Amis sont actuellement disponibles pour diffuser sur HBO Max.

