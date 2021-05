Des amis créateurs parlent du manque de diversité de l’émission

Les créateurs de Amis Ils ont expliqué qu’ils n’avaient pas l’intention d’avoir un casting entièrement blanc pour la série.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, les créateurs Marta Kauffman et David Crane, ainsi que le producteur exécutif et le réalisateur Kevin Bright, a parlé du manque de diversité de la distribution centrale.

«D’après notre expérience, nous trois, cela a peut-être été notre expérience lorsque nous étions jeunes et à New York. Mais nous n’avions pas l’intention d’avoir un casting entièrement blanc. Ce n’était pas non plus l’objectif », a déclaré Bright.

Kauffman a ajouté: «À l’époque, il n’y avait pas de décision consciente. Nous avons vu des gens de toutes races, religions et couleurs. Ce sont les six personnes que nous avons choisies ».

J’ai pleuré, j’ai ri et j’ai ressenti à nouveau pendant près de deux heures la magie de la série de ma vie. AMIS: LA RÉUNION n’est pas un simple service de fans, c’est une œuvre capable de toucher votre cœur basée sur la nostalgie, les anecdotes et les moments amusants. Un luxe à regarder en boucle sur HBO. pic.twitter.com/OkLHtNiISz – Et les films (@lodelaspelis)

27 mai 2021





L’interview du Hollywood Reporter a coïncidé avec la diffusion de Amis: La Réunion aux Etats-Unis.

Malgré l’accueil chaleureux des retrouvailles de la part des acteurs et des fans, Courteney cox a confirmé que les co-stars ne se reverraient plus jamais à l’écran.