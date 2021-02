Des aides électroniques pour quoi? La Volvo P1800 Cyan montre comment c’est fait dans la neige

LE Volvo P1800 Cyan, créé par Cyan Racing, combine l’élégance des lignes du coupé Volvo original lancé en 1961 avec une mécanique et un châssis contemporains, mais cela reste définitivement «old school».

Pas d’aides électroniques – il n’a même pas d’ABS – ou d’électrons. Sous le capot se trouve un turbo en ligne à quatre cylindres avec un régime d’octane exclusif couplé à une boîte de vitesses manuelle à cinq vitesses (patte de chien). Les 420 ch et 455 Nm atteignent l’asphalte uniquement et uniquement par les roues arrière et chargent moins de 1000 kg sur la benne – comment ne pas apprécier cette machine?

Peut-être aurions-nous choisi un autre scénario pour mieux explorer ses performances ou ses compétences dynamiques que les paysages glacés (-20 ºC) et enneigés d’Åre, dans le nord de la Suède. Cela ne semble cependant pas être un obstacle pour l’équipe Cyan à pousser le P1800 à ses limites dans des conditions difficiles.

«La Volvo P1800 Cyan est notre façon de combiner le meilleur du passé avec le présent, en nous éloignant des chiffres de puissance, de poids et de performances des voitures hautes performances contemporaines. Mattias Evensson, chef de projet Volvo P1800 Cyan et directeur de l’ingénierie chez Cyan Racing

Le manteau blanc a permis de prouver à quel point la P1800 Cyan est facile à conduire dans des conditions difficiles et d’amplifier les propriétés de ce qu’elle souhaitait réaliser avec le développement de cette machine, comme l’a déclaré Mattias Evensson, directeur de l’ingénierie chez Cyan Racing: «le le concept de base de la voiture semble bien fonctionner, ce n’est pas très intéressant si vous êtes sur un circuit de compétition complètement sec, sur une route de campagne mouillée et sinueuse ou sur la glace ici dans le nord de la Suède ».

Evensson ajoute que «ce concept a en quelque sorte été perdu en cours de route pour les voitures hautes performances d’aujourd’hui. Pour nous, cela revient à l’essentiel. »

La Volvo P1800 Cyan laisse au conducteur, conclut Evensson, « explorer vos limites au lieu de compter sur les aides électroniques des voitures de performance d’aujourd’hui pour contrôler leur puissance et leur masse ».

Une recette pour créer des voitures amusantes et très gratifiantes dont les ingrédients sont plus que connus: «réactivité du moteur, équilibre du châssis et faible poids».