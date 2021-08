Des affiches de gars gratuites rendent hommage aux classiques du jeu vidéo Minecraft, GTA, Super Mario et plus

Plusieurs nouvelles affiches brillantes pour la comédie d’action de Ryan Reynolds gars libre sont là pour nous rappeler à tous les racines du jeu vidéo du film, rendant hommage à des classiques tels que Street Fighter II, Doom, Grand Theft Auto : Vice City. Déposer le PNJ (personnage non-joueur) sans méfiance de Reynolds dans plusieurs mondes de jeux vidéo familiers, notamment Super Mario 64, Minecraft et Parmi nous, les affiches sont un indice Guy gratuit l’amour de la plate-forme qui l’a inspiré.

Voir le visage de Reynolds transformé en divers styles d’animation reconnaissables est tout simplement délicieux, et il est difficile de choisir un favori parmi ces excellentes œuvres d’art. D’un coup, c’est probablement le Perte un.

Dirigé par Dead Pool la vedette Ryan Reynolds, gars libre se déroule dans le jeu vidéo en monde ouvert Free City, et suit Guy (Reynolds), un personnage non-joueur (PNJ), travaillant comme caissier de banque. Grâce à un programme développé par les programmeurs Millie (Comer) et Keys (Keery) inséré dans Free City par l’éditeur Antwan (Waititi), Guy prend conscience que son monde est un jeu vidéo, et prend des mesures pour en faire le héros, créer une course contre la montre pour sauver le jeu avant que les développeurs ne puissent le fermer.

Réalisé par Shawn Levy d’après un scénario de Matt Lieberman et Zak Penn et une histoire de Lieberman gars libre met en vedette Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar et Taika Waititi aux côtés de Reynolds. gars libre présente également certaines des personnalités les plus influentes du monde du jeu vidéo, qui se présenteront toutes pour des camées lors des escapdes infusées de jeux vidéo. Parmi ceux-ci, citons Imane « Pokimane » Anys, Lannan « LazarBeam » Eacott, Seán William « Jacksepticeye » McLoughlin, Tyler « Ninja » Blevins et Daniel « DanTDM » Middleton.

Bien qu’il porte son cœur amoureux des jeux vidéo sur sa manche, Reynolds a assuré à un public plus large que le film n’était pas réservé aux fans de jeux vidéo, l’acteur estimant que l’histoire parle d’une expérience humaine plus large à laquelle la majorité s’identifiera. « Je le regarde toujours comme si les films sportifs sont de bonnes métaphores », a expliqué Reynolds. « Les plus grands films sportifs jamais réalisés ne traitent pas réellement du sport. Field of Dreams, je ne qualifierais pas cela d’histoire de baseball. Ils ont utilisé le baseball comme véhicule pour raconter une très belle histoire sur un fils et un père essayant de se connecter. Je pense que nous faisons la même chose. Nous utilisons le monde du jeu vidéo, le monde de Free City et la culture du jeu vidéo comme une sorte de véhicule pour raconter cette histoire humaine vraiment belle et puissante. «

gars libre a jusqu’à présent reçu des commentaires positifs de la part des critiques et détient actuellement une cote d’approbation de 85% sur Rotten Tomatoes. Notre propre Julian Roman a trouvé beaucoup de choses à apprécier dans Free Guy, félicitant le film pour son message positif et acceptant et concluant que le public « sortira avec le sourire ». Ayant été repoussé trois fois par rapport à une date de sortie de juillet 2020 en raison de la situation mondiale actuelle, gars libre sortira enfin sur les écrans aux États-Unis le 13 août 2021 en RealD 3D, IMAX et Dolby Cinema par 20th Century Studios.

Sujets : mec gratuit, jeux vidéo