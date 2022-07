Des affiches blondes offrent un look vintage à Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe

Une paire de nouvelles affiches pour le prochain biopic Marilyn Monroe du réalisateur Andrew Dominik, Blond, offrent un regard vintage sur l’actrice principale Ana de Armas en tant qu’icône hollywoodienne. Partagé sur les réseaux sociaux par DiscuterFilmles affiches démontrent une fois de plus l’étonnante ressemblance qui Couteaux sortis star Ana de Armas à Marilyn Monroe, avec des promos recréant à merveille l’iconographie des années 1950.

Les deux nouvelles affiches permettent à Ana de Armas de recréer des images réelles de Marilyn Monroe. Blond sera dirigé par Coureur de lame 2049 et Pas le temps de mourir star Ana de Armas comme Norma Jeane Mortensen AKA Marilyn Monroe. Après une enfance traumatisante, Norma Jeane Mortensen devient actrice à Hollywood dans les années 1950 et au début des années 1960. Se transformant en une star de cinéma de renommée mondiale sous le pseudonyme de Marilyn Monroe, ses apparitions à l’écran contrastent fortement avec les problèmes d’amour, d’exploitation, d’abus de pouvoir et de toxicomanie auxquels elle a été confrontée dans sa vie privée.

FILM VIDÉO DU JOUR

Blond est écrit et réalisé par L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford cinéaste Andrew Dominik, et est adapté du roman de fiction historique du même nom de Joyce Carol Oates en 2000. Le casting de soutien comprend Adrien Brody comme Arthur Miller, Bobby Cannavale comme Joe DiMaggio, Julianne Nicholson comme Gladys Pearl Baker, Caspar Phillipson comme John F. Kennedy, Toby Huss comme Allan « Whitey » Snyder, Sara Paxton comme Miss Flynn, David Warshofsky comme Darryl F. Zanuck, Evan Williams comme Edward G. Robinson Jr., Xavier Samuel comme Charles Chaplin Jr., Michael Masini comme Tony Curtis et Luke Whoriskey comme James Dean.

Ana de Armas s’est engagée à donner vie à Marilyn Monroe aussi précisément que possible en blonde

Netflix

L’actrice Ana de Armas a expliqué à quel point elle s’était engagée à honorer Marilyn Monroe et à lui donner vie dans Blond aussi précisément que possible. Actrice cubaine et espagnole, de Armas a révélé qu’elle avait travaillé avec un entraîneur de dialecte pendant un certain temps afin d’imiter la voix de Monroe, l’actrice expliquant l’importance de permettre à une actrice cubaine d’incarner l’une des stars de cinéma américaines les plus célèbres de tous. temps.

« Je veux jouer à Latina. Mais je ne veux pas me mettre un panier de fruits sur la tête à chaque fois », a-t-elle déclaré. « C’est donc mon espoir, que je peux montrer que nous pouvons tout faire si on nous donne le temps de nous préparer, et si on nous donne juste la chance, juste la chance. Vous pouvez faire n’importe quel film – Blonde – vous pouvez faire n’importe quoi. »

Le rôle de Marilyn Monroe est celui qu’Ana de Armas voulait vraiment, l’actrice étant convaincue qu’elle pouvait rendre le rôle la justice qu’il mérite. « Je n’ai dû auditionner pour Marilyn qu’une seule fois et Andrew a dit » C’est toi « , mais j’ai dû auditionner pour tout le monde », a-t-elle expliqué. « Les producteurs. Les gens d’argent. J’ai toujours des gens à convaincre. Mais je savais que je pouvais le faire. Jouer Marilyn était révolutionnaire. Un Cubain jouant Marilyn Monroe. Je le voulais tellement.

Blond est prévu pour le 23 septembre 2022 par Netflix.