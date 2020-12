Des adolescents arrêtés après une attaque transphobe à Lancaster

Le crime de haine présumé a eu lieu à Williamson Park, Lancaster (Wikimedia Commons)

Quatorze adolescents ont été arrêtés par les autorités de Lancaster, en Angleterre, dans le cadre d’une attaque transphobe brutale qui a laissé les victimes ensanglantées, contusionnées et hospitalisées.

Les jeunes, âgés de 14 à 17 ans, ont été arrêtés les 16 et 17 décembre par des agents dans le cadre de deux incidents distincts qui ont vu des insultes verbales se transformer en actes de violence, l’un étant considéré par la police comme un crime de haine.

Tous les suspects ont été relâchés sous enquête, le Gardien de Lancaster signalé.

Le 24 octobre, un groupe de quatre amis se trouvait à Williamson Park lorsqu’un gang les a pris pour cible, lançant des insultes transphobes.

Un homme, selon la police, âgé d’une vingtaine d’années, a été frappé au dos à la tête et a été contraint de se rendre à l’hôpital où il a été soigné pour une grave blessure à la tête qui a nécessité six points de suture.

Une adolescente a été tirée par les cheveux et a reçu des coups de pied à plusieurs reprises, tandis qu’une autre a menacé d’appeler la police alors que ses agresseurs tentaient de lui faire tomber son téléphone de la main. Ils ont commencé à lui tirer les cheveux et l’ont traînée au milieu de la route.

Elle a réussi à se lever et à se mettre en sécurité dans la voiture de la victime.

Lors d’une attaque antérieure le 3 octobre, un homme et une femme marchaient avec des amis le long de Penny Street dans le quartier des arcades de Saint-Nicolas lorsqu’ils ont été confrontés.

Lançant des insultes verbales, l’homme de 19 ans a reçu One Punch au visage, fracturant son orbite, tandis que la femme de 20 ans a été frappée, frappée à coups de pied et traînée. Souffrant d’un nez et d’une lèvre ensanglantés, tous deux ont été transportés d’urgence à l’hôpital Royal Lancaster.

L’inspecteur James Martin de la police de Lancaster a déclaré: «Il s’agissait de deux incidents particulièrement choquants et violents où plusieurs personnes, sans provocation, ont été ciblées et attaquées.