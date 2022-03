Des acteurs qui ressemblent à Tom Holland et que vous n’aviez pas remarqué

in

L’acteur de Spider-Man: No Way Home partage des traits avec d’autres célébrités bien connues. Apprenez à connaître leur nom et voyez ce qu’ils ont en commun !

© GettyLa ressemblance de Tom Holland avec d’autres célébrités.

Il y a des acteurs qui, avec leur charisme, arrivent à éblouir le public. Tout au long de l’histoire du cinéma, différentes figures ont réussi à se démarquer non seulement par leur travail à l’écran, mais aussi par leur apparence et leur sympathie. Il ne fait aucun doute que celui qui occupe cette place aujourd’hui est Tom Hollandl’interprète de 25 ans qui a donné vie à Peter Parker dans la dernière trilogie de homme araignéeprenant ainsi les yeux du monde entier.

Son travail au cinéma merveille et frappe comme Inexploré fait de lui l’acteur du moment. C’est peut-être son comportement, son humour ou son lien spécial avec d’autres célébrités comme sa petite amie Zendaya ou votre référent Robert Downey Jr. Chaque fan a ses raisons de suivre sa carrière mais la vérité est qu’il n’est pas unique. En fait, son apparence ressemble beaucoup à celle d’autres personnalités reconnues. Ici, nous vous en racontons trois!

+ 3 célébrités similaires à Tom Holland

3. Jordan Johnson

Il n’est pas son cascadeur dans Spider-Man, mais il pourrait tout aussi bien l’être. On parle de jordan johnsoncélèbre utilisateur de TIC Tac qui a atteint des millions de followers sur le réseau social grâce à son incroyable ressemblance avec l’acteur britannique. Il a lui-même expliqué qu’à chaque fois qu’il marche dans la rue, plusieurs personnes l’arrêtent pour lui demander s’il est vraiment Tom Holland et s’ils peuvent prendre une photo ensemble.

2. Joshua Bassett

Josué Bassett Il est devenu célèbre avec sa participation à la série originale Disney + intitulée High School Musical : La comédie musicale : La série. Depuis sa première apparition dans cette fiction, les fans n’ont cessé de souligner sa ressemblance avec le membre des Avengers. En fait, dans l’un des épisodes, ils ont évoqué la similitude entre les deux que plus d’un abonné a souligné sur les réseaux sociaux.

1. Jamie Bell

En 2008, Tom Holland a effectué son premier travail professionnel. Et c’est qu’il a été choisi comme protagoniste de Billy Elliot : la comédie musicale, la pièce jouée au Victoria Palace Theatre de Londres. Huit ans plus tôt, l’adaptation cinématographique de la même histoire dramatique était arrivée. La personne chargée de donner vie à Billie était Jaime Bell et à ce jour leurs fans reconnaissent que les deux personnages ont une ressemblance incroyable.

