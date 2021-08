Des acteurs qui détestent voir leur travail

Être un acteur hollywoodien signifie souvent remporter un succès retentissant dans le monde entier. Les plus grands studios sont à Los Angeles et travailler dans l’un d’entre eux est un facteur de croissance pour tout interprète. Cependant, il semble qu’il y ait plus d’un artiste qui ne peut pas apprécier son travail après l’avoir fait.

C’est qu’au-delà du fait qu’il existe des films ou des séries qui parcourent le monde, atteignant ainsi la renommée internationale de nombreux acteurs qui y travaillent, il y a des protagonistes qui détestent voir leur travail. Rencontrez cinq acteurs qui ne voient pas ses films alors qu’ils sont un phénomène mondial.

5 acteurs qui ne regardent pas leurs films :

Joaquin Phénix :

Il est l’un des plus grands acteurs d’Hollywood. Sa polyvalence, sa spontanéité et son charisme l’ont conduit au sommet de l’industrie, surtout lorsqu’il a joué Joker.

Photo : (Getty)



Cependant, l’acteur est allé jusqu’à avouer que il n’aime pas observer comment la caméra le voit car il préfère s’apprécier tel qu’il est vraiment. Et aussi, d’après ce qu’il a dit lui-même, il aime plus regarder des documentaires que des longs métrages.

Tom Hanks :

Malgré le fait que son niveau d’acteur l’a amené à remporter des Oscars, Tom Hanks pense que c’est fou de regarder ses propres films. Bien sûr, il n’y a qu’une seule cassette qui pourrait vous faire changer d’avis : Cette chose que tu fais, le long métrage qu’il a écrit et réalisé car il apparaît très peu sur scène.

Photo : (Getty)



Angelina Jolie:

Aussi étrange que cela puisse paraître, étant donné qu’elle est l’une des artistes les plus connues d’Hollywood, Angelina Jolie il n’est pas hors de cette liste. Plus d’une fois, elle a expliqué qu’elle a des projets qu’elle n’a jamais vus et que, bien qu’elle aime jouer ses personnages, il préfère laisser le produit fini à ses fans.

Photo : (Getty)



Johnny Depp:

Il est acteur, producteur et scénariste, mais il n’aime toujours pas se regarder travailler. Johny Depp a même avoué que, s’il se voyait, il ne pourrait pas apprécier le travail de ses collègues Et de plus, à son avis, le résultat final ne dépend plus de quelque chose qu’il peut faire.

Photo : (Getty)



Julianne Moore :

D’après ce qu’elle a révélé, l’artiste veut toujours se donner le maximum à chaque enregistrement, mais de la même manière elle préfère ne pas examiner le résultat final. Ceci est dû au fait, sa seule et grande émotion est d’avoir participé à de grandes histoires cinématographiques.