Des acteurs Marvel qui formaient un couple dans la vraie vie et vous ne le saviez pas

La deuxième décennie du 21e siècle nous a laissé l’un des grands événements de l’industrie cinématographique ces derniers temps. Nous parlons clairement de Univers cinématographique Marvel, que bien que cela continue entre nos jours avec plus de films comme Black Widow ou des séries télévisées comme The Falcon et The Winter Soldier, rien ne pourra surpasser ce qui était le Saga de l’infini.

Dans les trois premières phases de MCU Nous avons un total de 23 titres, qui ont commencé en 2008 avec Iron Man et se sont terminés en 2019 avec Avengers: Endgame. On y trouve plusieurs acteurs et célébrités hollywoodiennes qu’ils se mettent à la place des personnages pour les adaptations des bandes dessinées et beaucoup d’entre eux formaient un couple dans la vraie vie. Vous ne saviez certainement pas ou ne vous en souveniez pas. Regardez qui ils étaient!

+ Acteurs MCU qui formaient un couple dans la vraie vie

– Robert Downey Jr. et Marisa Tomei

Les interprètes du grand Tony Stark et de la nouvelle tante May, qui ont flirté dans Spider-Man: Homecoming, ils sortaient ensemble au milieu des années 90. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Only You, en 1994, et à partir de là, ils sont restés ensemble pendant quatre mois seulement, bien qu’ils précisent qu’ils se sont terminés à l’amiable.

– Chris Pratt et Emily VanCamp

Nous avons récemment revu Emilie dans The Falcon and the Winter Soldier en tant que Sharon Carter et Chris Il est le légendaire Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. Ils ils se sont rencontrés sur la série everwood, où curieusement ils étaient frères. L’amour les a unis pendant deux ans et ne s’est pas concrétisé.

– Zoe Saldana et Bradley Cooper

Ici, nous ajoutons deux Gardiens de la Galaxie: Zoé incarne Gamora, tandis que Tonnelier est le Rocket introverti. Ils étaient en couple depuis un an, entre décembre 2011 et décembre 2012 après s’être rencontrés sur le tournage de The Words. Ils se sont rencontrés à nouveau grâce au MCU, mais déjà avec des chemins séparés.

– Tom Hiddleston et Kat Dennings

Les seuls à avoir commencé leur histoire d’amour en tant que membres de Marvel. Tom et Kat se sont rencontrés en 2010 au milieu de la production de Thor et ils n’ont pas évité l’attraction. La vérité est qu’au final, ils ont duré très peu, juste quelques mois, mais les fans ont le souvenir de les avoir vus ensemble publiquement plus d’une fois.

– Tom Hiddleston et Elizabeth Olsen

Il parait, Hiddleston prend la peau de son personnage, Loki, puisque son charme et son charisme ont également conquis Elizabeth, la grande Wanda Maximoff ou Scarlet Witch. Il est dit que en 2015, ils ont commencé la relation lorsqu’ils ont filmé Hank Williams, une voix à la dérive, bien qu’ils ne l’aient jamais confirmé. Cependant, Olsen Il a déclaré qu’ils se connaissaient depuis longtemps et la presse a supposé qu’ils ne voulaient pas rendre la romance publique.

– Scarlett Johansson et Ryan Reynolds

Nous savons que Deadpool ne fait pas encore partie du MCU, mais il le fera dès que Disney parviendra à un accord avec ses projets futurs. Aujourd’hui, nous savons que l’un des couples les plus célébrés par les fans est Ryan avec Blake Lively, mais auparavant était marié à Scarlett. Oui, en lisant, ils ont maintenu la romance pendant trois ans, mais ont décidé de se séparer en 2011. Apparemment, les choses ne se sont pas bien terminées, puisqu’il ne veut plus retravailler avec elle.