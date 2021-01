Dés à vingt faces à la télévision: ‘Dungeons & Dragons’ sera une série écrite par l’écrivain de ‘John Wick’

Après la pandémie, l’enfermement et sa popularité se sont multipliés grâce aux jeux par visioconférence, le mythique jeu de rôle traditionnel ‘Dungeons & Dragons’ ne semble pas perdre de son élan en 2021. C’est maintenant au tour d’une série de la télévision, comme le rapporte The Hollywood Reporter, écrit par l’écrivain de la franchise ‘John Wick’ et de la série Marvel déjà proche ‘The Falcon and the Winter Soldier’, Derek Kolstad.

Encore il n’y a pas de détails sur l’intrigue ou le cadre, à part qu’il sera en image réelle et qu’il adaptera « les aspects cruciaux de la franchise », bien que l’on ne sache pas s’il s’agit d’un monde entièrement fictif ou s’il y aura des références à l’origine du jeu de rôle des fictions. Produit Hasboro, un studio appartenant à eOne, qui envisage également de s’attaquer à d’autres formats pour exploiter le vaste univers de la fiction «D&D».

Un film et bien plus en cours

L’un d’eux est un film avec Chris Pine qui a été annoncé en décembre dernier et dont la sortie est prévue pour 2022, et cela trébuche à Hollywood depuis 2016, avec des procès entre Wizards of the Coast – propriétaires de la franchise -, Warner et Paramount. Celui-ci a finalement emmené le chat à l’eau, transférant la responsabilité de l’adaptation à Hasboro. Le film, la nouvelle série et les produits successifs viendront s’ajouter au film très faible de 2000, et à deux longs métrages pour la télévision et la vidéo. Et à la mythique série animée des années 80, bien sûr.

Depuis 1974, «Dungeons & Dragons» n’a pas perdu un iota de force. Il s’agit de l’une des marques les plus connues dans le monde des jeux de rôle traditionnels et a été adaptée d’innombrables fois à d’autres médiass, avec un succès particulier dans les jeux vidéo et les spin-offs littéraires. Sans aucun doute, à partir de sagas aussi connues sous le nom de «Dragonlance», qui a généré son propre fandom et ses propres retombées, la nouvelle série et les nouveaux films prendront également des idées.