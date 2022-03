Des 500 euros du Galaxy S aux 859 euros du S22 : le "inflation" atteint le haut de gamme de Samsung

Nous analysons comment les prix de la saga à succès Galaxy S ont évolué du premier modèle de 2010 au Galaxy S22 récemment présenté.

Récemment, Samsung a lancé sa nouvelle série de smartphones haut de gamme, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, ce qui nous a fait réfléchir comment la gamme la plus aboutie du constructeur coréen a évolué.

Pour cette raison, après avoir analysé comment les Samsung Galaxy S ont évolué au niveau technologique, nous allons maintenant étudier comment leurs prix ont évolué, de 500 euros pour le premier Galaxy S à 859 euros pour le Galaxy S22.

De toute évidence, les principales causes de l’augmentation du coût de la famille Galaxy sont l’inflation et, dans une plus grande mesure, l’augmentation des coûts de la technologie au cours de la dernière décennie. L’inclusion de nouvelles technologies dans les smartphones telles que des écrans plus grands et une meilleure résolution, plus de RAM et de stockage interne, des processeurs plus puissants ou de meilleurs appareils photo augmentent le coût de production, ce qui, à son tour, augmente le prix du produit final.

Comme vous le savez peut-être déjà, Samsung ce n’est pas le seul grand fabricant de smartphones qui a été contraint d’augmenter ses prix en raison de l’augmentation des coûts de la technologie, puisqu’un autre de ses grands rivaux, Apple, a fait de même avec son iPhone, dont le prix a augmenté encore plus que le Galaxy S, depuis le premier iPhone coûte 199 euros et le modèle le plus actuel, l’iPhone 13, est au prix de 909 euros.

Voici comment les prix de la série Galaxy S ont évolué du premier modèle au présent

Le géant coréen a lancé le Samsung Galaxy S en 2010 avec un prix de 500 eurosun coût élevé à l’époque puisque le premier iPhone avait été lancé quelques années plus tôt par un prix de 299 euros.

Plus tard, le Samsung Galaxy S II augmenté son prix à 575 euros et à partir de là, les quatre modèles suivants, les Galaxy S III, S4, S5 et S6, ont conservé un prix constant inférieur à 700 euros.

À partir de 2016, les terminaux de la famille Galaxy S ont augmenté leur prix de façon exponentielle, jusqu’au Samsung Galaxy S9 dont le modèle de base est sorti. en 2018 pour un prix de 849 euros.

Les deux modèles suivants, le Galaxy S10 et le Galaxy S20, ont continué à augmenter de prix, jusqu’à 909 euros de la version la plus sobre du Galaxy S20.

Enfin, l’année dernière, en pleine pandémie, la marque coréenne a décidé de lancer la gamme Galaxy S21 sur le marché avec un prix inférieur à la génération précédente, puisque le modèle de base avait un prix de 859 eurosun coût que Samsung a maintenu inchangé dans le Galaxy S22 nouvellement introduit.

