Derry Girls Saison 3 : Ce que l’on sait jusqu’à présent – ​​Date de sortie confirmée ?

Derry Girls, qui a remporté le C4 Television Award, s’y déroule. Série comique qui suit un groupe d’adolescents en rébellion à l’école dans les années 1990 qui se retrouvent dans toutes sortes d’ennuis.

Channel 4 a officiellement renouvelé la saison 3 de la série Northern Irish Comedy. Le tournage a commencé en juin 2020, mais il a été interrompu en raison de la pandémie de Covid-19. Aucune date officielle n’a encore été annoncée pour la première de la série. La finale de la saison 2 de Derry Girls a été diffusée le 9 avril 2019.

Nicola Coughlan de Bridgerton, le personnage de Clare Devlin, a annoncé via tweet que le tournage de la saison 3 de Derry Girl commencerait cette année.

Elle a poursuivi: « Peut confirmer le tournage de la série 3 Derry Girls cette année. Je peux attendre mortellement. a-t-elle tweeté. «Covid a repoussé le tournage à quelques reprises, ce qui était tellement merdique. Mais honnêtement, les intrigues de cette série sont les meilleures que nous ayons jamais faites, donc ça vaut la peine d’attendre.

Derry Girls, la série comique écrite par Lisa Mcgee a été reprise par Netflix internationalement. La série compte actuellement deux saisons. La première saison est sortie le 21 décembre 2018, tandis que la deuxième saison a été lancée le 2 août 2019. Vous pouvez accéder à la version internationale ici. Netflix travaille toujours sur la deuxième saison.

La saison 3 de Derry Girls sera également la dernière et la plus hilarante de la série. Bien qu’il ne soit pas confirmé si ce sera le cas, ce sera probablement le cas.

Date de sortie de la saison 3

La troisième saison de la saison 3 a été confirmée en avril 2019. Cependant, le tournage a été retardé à plusieurs reprises en raison de la pandémie de virus coronavirus.

Nicola Coughlan – Clare Devlin – est l’autre actrice. Dépôt de confirmation tweeté commencerait cette année en février 2021.

Nous prévoyons que la série 3 sera diffusée plus tard en 2021. Gardez un œil sur la page pour les mises à jour.

Derry Girls Saison 3: Cast

La distribution principale qui comprend Erin, Orla, Louisa Harland et Clare (jouées respectivement par Nicola Coughlan et Michelle) est essentielle au succès de la série. D’autres personnages secondaires tels que la directrice, les camarades de classe et d’autres devraient revenir dans la série pour la prochaine saison. Selon les auteurs de l’émission, la prochaine saison proposera des performances spéciales d’invités de célébrités.

Après avoir subi plusieurs retards en raison de la pandémie dans le monde, la saison 3 de Derry Girls semble pouvoir enfin voir le jour le plus tôt possible. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau programme confort, celui-ci est fait pour vous. Vous pourrez rire à chaque seconde du spectacle.

Intrigue pour Derry Girls Saison 3

Nous n’avons reçu aucune information sur Derry Girls saison 3. Nous pouvons nous attendre à plus de drames, de difficultés chez les adolescentes et d’autres histoires intéressantes.

Voici un tweet de Nicola Coughlan indiquant que « les intrigues de cette série sont les meilleures que nous ayons faites », mais ne donnant pas de détails. Elle a parlé au Belfast Times et a discuté des problèmes de production de la saison 3. « [W]ous ne pouvons tout simplement rien faire avec une foule pour le moment. Donc logistiquement, c’est vraiment difficile. Lisa McGee m’a parlé des intrigues et j’ai pu en discuter avec elle. Ils sont tous les deux brillants, ce qui ne m’étonne pas ; elle est juste incroyable. Cependant, cela m’a donné envie de le faire tout de suite.

Le spectacle est basé sur une comédie dramatique, mais il essaie également d’être équilibré en embrassant le monde politiquement tendu des filles et en gardant le ton positif. C’est un sujet délicat. Il existe des points de vue divergents sur l’adhésion de l’Irlande du Nord à la République d’Irlande. Certains veulent rester au Royaume-Uni. Ce contexte crée souvent des troubles et de la violence pour les Derry Girls, qui ont tendance à définir leur vie. Aucune autre information n’a été publiée sur l’intrigue de la saison 3 de Derry Girls.