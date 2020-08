Derry Girls Saison 3: À propos de la distribution, de l’intrigue, de la date de sortie prévue, de la torsion et de toutes les informations !!

Derry Girls fait partie des dramatiques pour adolescents sur toutes les filles de l’école secondaire. Début de la saison 1 le 2 janvier 2018 et de la saison 2 en mars 2019. Hat Trick productions est le producteur et le créateur est Lisa McGee. Le spectacle est essentiellement l’Irlande du Nord et les fans du spectacle attendent la saison 3 partout dans le monde.

Date de sortie de la saison 3 de Derry Girls:

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie officielle de Netflix ou des officiels. En raison de la pandémie, l’industrie du divertissement vient de cesser. Cela entraîne le report de nombreuses nouvelles saisons. Ce spectacle souffre également. Cependant, on s’attend à ce qu’il se situe aux alentours de 2021. Voyons maintenant ce qui se passera dans les mois à venir. Jusqu’à maintenant, restez à l’écoute.

Intrigue de la saison 3 de Derry Girls

Mc Gee cite des sources disant que le nouvel épisode peut être placé dans un intervalle plus optimiste du gang. Avec l’histoire, il s’agit des relations entre amis, comment ils le résolvent et créent du plaisir. La rotation a incité les gens à envisager la saison 3 dans le monde avec Derry Girls. Cependant, il n’y a pas d’annonce ou de publication pour le contrôle de la sitcom.

Détails du casting de la saison 3 de Derry Girls

Aucune annonce révélant une addition ou une soustraction dans le casting n’est donc révélée.Les anticipations sont donc, les acteurs précédents reprendront Dylan Llewellyn, Kathy Kiera Clarke, Tommy Tierman, Jamie-Lee O’Donnell, Saoirse- Momia Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Ian Mc Elhenry, Tara Lynne et bien d’autres.

