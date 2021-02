« Derrière ses yeux »: différences entre la série Netflix et le livre de Sarah Pinborough

Pouvons-nous vraiment comprendre les gens que nous rencontrons? Dans quelle mesure nos vies sont-elles façonnées par les décisions des autres? Telles sont les questions au centre de « Derrière tes yeux», Une série à suspense captivante pleine de mystère et de personnages aux sombres secrets.

Les réponses à ces questions sont démêlées dans un torsion enivrante difficile à prévoir. La série a plusieurs couches, se fanant lentement tout au long de son six épisodes, mettant en évidence les vérités derrière le relations difficiles des personnages principaux.

Nous pensons savoir ce qui se passe, mais tout change de cap une fois élément surnaturel à la fin. L’élément de fantaisie est basé sur la véracité d’un exposition psychologique, ce qui est vraiment surprenant mais en même temps cela enlève un peu de véracité à son intrigue.

Bien que pour beaucoup cela semble incroyable, « Derrière tes yeux« N’est pas basé sur des événements réels, mais sur un livre de fiction écrit par Sarah Pinborough dans le 2017. Bien qu’il s’agisse d’une excellente représentation du roman, il présente encore des différences marquées qui les fans du livre ne peuvent s’empêcher de souligner.

PRINCIPALES DIFFÉRENCES DE «DERRIÈRE VOS YEUX», LA SÉRIE NETFLIX ET LE LIVRE

1. Louise n’est pas explicitement noire dans le livre

Louise n’est pas explicitement noire dans le livre (Photo: Netflix)

Pinborough, à travers de Adele, décrit Louise Quoi « plus belle que vous ne le pensez et pour une demi-pierre, elle aurait une silhouette merveilleuse. Pas mince et jeune comme moi, mais rond et féminin». Mis à part un fil continu sur la recherche Louise perdre du poids, c’est vraiment tout ce que nous avons pour description physique.

Le casting des daltoniens a ses mérites, mais étant donné la fin obsédante de « Derrière tes yeux», La décision de choisir une actrice noire comme Louise échoue. Brun Simona fait un beau travail de transmettre l’arc de l’histoire émotionnelle de Louise, mais à la fin, le corps de Louise il est habité par la conscience d’un homme blanc, étant complètement déplacé où que vous le regardiez.

2. La sexualité de Rob n’est explorée qu’à la fin du livre

Rob n’est pas présenté dès qu’un personnage homosexuel (Photo: Netflix)

Une partie de ce qui rend la fin tordue du livre si choquante est que l’attirance sexuelle Rob par les hommes n’est pas exploré jusqu’à la révélation dans les derniers chapitres. Aux fans qui ont lu le livre de Pinborough ils ont été surpris par la décision Netflix pour inclure un dialogue agressivement sexuel pour Rob du deuxième épisode.

Peut-être ont-ils senti leur attirance pour David serait trop inattendu pour les téléspectateurs, mais c’est en partie ce qui rend le la conclusion du livre est si imprévisible et incroyablement choquant. Au lieu de cacher une donnée d’une telle importance pour que la fin ait plus d’impact, ils décident de publier ces données dès que possible.

3. Vous ne voyez pas autant de scènes dans le livre que dans la série

Certaines scènes ne sont pas réellement vues dans le livre (Photo: Netflix)

Dès le départ, la réunion de Louise Oui David au bar, c’était quelque peu surprenant. Le livre omet de montrer l’introduction en faveur de permettre aux lecteurs d’en faire l’expérience à travers le récit des événements de Louise à son amie, Sophie. Un fil qui est délibérément laissé libre pour les lecteurs est le origine des yeux au beurre noir de Adele, mais la série va autrement.

Des chapitres complets passent alors que nous spéculons avec Louise sur comment Adele acquiert la blessure. Version de Netflix a choisi de montrer cette réponse à l’avant, ce qui ressemblait à une occasion manquée pour plus de mystère. On pourrait dire la même chose de la décision de montrer Adele obtenir de l’héroïne Anthony, qui n’est pas expliqué avant l’exposition de Adele à la fin du livre.

4. Le chat de Marianne est toujours vivant dans la mini-série et autres détails

Le chat de Marianne n’est pas tué dans le livre d’Adele (Photo: Netflix)

De tous les ajustements que vous avez faits Netflix, les écrivains ont choisi de garder le pauvre chat en vie Marianne. Dans le livre, Adele tue impitoyablement le chat devant la femme avec laquelle il soupçonne de coucher David. C’est un moment cruel destiné à solidifier à quel point elle est psychotique Adele, mais en écrivant une insulte à la peinture rouge à l’intérieur de la maison de Marianne porte également l’idée.

D’autre part, il existe des données supplémentaires qui changent entre les séries de Netflix et le livre original: