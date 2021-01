Derrière le mythe: le jour où Ozzy Osbourne a «mangé» une chauve-souris en direct et en direct | 45S

Le rock est un genre aussi beau que sombre à la fois. Il y a de multiples anecdotes qui émergent de divers événements liés à ce type de musique, mais peut-être celle qui a été le plus diabolisée et celle qui a fait du rock la plus «musique du diable» était quand Ozzy Osbourne il a «mangé» une chauve-souris lors d’un concert en direct devant des milliers de personnes.

En fait, il ne l’a pas mangé à la lettre, mais il a déchiré la tête d’un spécimen de cet animal qui, pour aggraver les choses, son mode de vie est lié aux ténèbres, comme s’il s’agissait d’une création du mal. Apparemment, ce jour-là, les stars se sont réunies, de sorte que cet événement est mal vu pendant plusieurs générations, et est même une raison de plus de catapulter le rock comme quelque chose de négatif.

Dans cet article, nous parlerons du jour où Ozzy Osbourne, le Seigneur des Ténèbres, est entré dans l’histoire, a fait sensation et a créé l’un des mythes les plus répandus de l’histoire du rock.

Qu’est-ce qui s’est passé?

Le 20 janvier 1982, Ozzy était en tournée pour promouvoir son dernier album solo: « Diary of a madman » sorti en 1981. Ozzy a toujours été connu pour être une personne excentrique, et à cette époque il ne faisait pas exception. le sien Regardez Gothique et très sombre pour l’époque, il était stigmatisé sur fond de ses chansons.

Non seulement cela, mais il avait également déjà joué dans une série d’altercations. Sharon Osbourne, la femme du chanteur, a obtenu des colombes comme symboles de paix lors d’une réunion qu’Ozzy aurait avec les directeurs de la chaîne de télévision CBS. Cependant, le chanteur a arraché la tête de l’un des oiseaux. Ces animaux devaient être relâchés à la fin de la réunion, ce qui n’a finalement pas eu lieu.

C’était peut-être le prélude à ce qui allait suivre.

Le concert

À la date susmentionnée, Ozzy s’est produit avec son groupe dans l’état de l’Iowa, aux États-Unis. Mark Neal, un de ses disciples, peut-être influencé par l’événement des pigeons, est allé avec une chauve-souris cachée au spectacle. Il convient de noter que l’animal était déjà mort comme indiqué, bien que d’autres affirment qu’il était vivant.

Ce qui s’est passé ensuite serait de l’histoire. Au milieu du brouhaha, ils ont jeté la batte sur la scène, qui est tombée à Ozzy. Il pensa que c’était un jouet en caoutchouc, qu’il mordit dans un acte de rébellion, réalisant de la manière la plus terrible que c’était un animal de chair et de sang.

Dans ses mémoires «Je suis Ozzy», il a détaillé plus sur l’événement qui a changé sa vie pour toujours.

Mais immédiatement, quelque chose ne va pas. Très mal. Pour commencer, ma bouche a été instantanément remplie de ce liquide chaud et sombre, avec le pire goût que vous puissiez imaginer. Je pouvais le sentir tacher mes dents et couler sur mon menton. Puis la tête dans ma bouche a tremblé. Oh, baise-moi, ai-je pensé. Je ne suis pas allé manger une chauve-souris sanglante, n’est-ce pas?

Immédiatement après l’événement, Osbourne a été emmené au Broadlawns Medical Center pour être vacciné contre la rage, car l’animal l’aurait attaqué. Il y a des doutes quant à savoir si l’animal était vivant ou non, mais la vérité est qu’Ozzy a arraché la tête de la chauve-souris en pensant que c’était un jouet.

Le mythe dans la culture populaire

Ce fait a été parodié à plusieurs reprises. L’un des plus importants est celui du film « El Hijo del Diablo » de 2000. Dans la scène, Ozzy sort de terre et prend la tête d’Adrian, l’un des méchants du film transformé en chauve-souris.

Sans aucun doute, l’un des événements les plus controversés de l’histoire du rock et qui restera sans aucun doute pour la mémoire.