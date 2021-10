Derrière la bande-annonce des monstres explore les maniaques les plus emblématiques de l’horreur sur Shudder cet Halloween

La nouvelle série documentaire Derrière les monstres plonge en profondeur sur les origines et l’influence démesurée de la culture pop de six des monstres les plus célèbres de l’horreur moderne : Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, Candyman, Chucky et Pinhead. Je suis dedans! Vérifiez-le!

La bande-annonce montre des innovateurs d’horreur créant leurs monstres et l’héritage de leurs monstres. Les fans, la presse, les évangélistes omniprésents condamnant les films, les opposants prédisant l’attentat à la bombe sont tous taquinés dans la bande-annonce. En choisissant le visage de William Shatner dans le moule du film conçu pour La pluie du diable (1975), à Tom Savini devant créer son premier tueur en série, cette série va nous faire sortir tous les classiques pour les regarder avec nos caboches nouvellement informées.

L’un de mes morceaux préférés de la tradition de Michael Myers est que plusieurs des masques Shatner ont été achetés dans un magasin par des membres de la Halloween équipe de production et a fini par les utiliser pour Michael Myers. J’ai toujours pensé que c’était un geste de génie que le monstre ait une forte ressemblance avec un personnage de confiance comme le capitaine Kirk. On entend tout ça !

Shudder décrit le spectacle comme tel :

« Chacun des six épisodes de la série se concentrera sur un seul personnage d’horreur, et Halloween, réalisateurs et acteurs des films originaux qui ont fait de chaque personnage l’étoffe des légendes du genre. D’autres experts du genre à l’intérieur qui apparaîtront tout au long de la série incluent Drac & Swan Boulet (La Dragula des Frères Boulet), Horreur Noire scénariste et productrice de documentaires Ashlee Blackwell, Le dernier podcast à gauche accueille Ben Kissel et Henry Zebrowski, le producteur de Blumhouse Ryan Turek et les cinéastes Jeffrey Reddick (Destination finale), avril Wolfe (Destination finale, 2019), David Bruckner (Hellraiser reboot), et le cinéaste et artiste drag Peaches Christ. »

