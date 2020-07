Derrière de nombreux incendies dans les usines de recyclage se trouvent les batteries au lithium: un problème de plus en plus présent et loin d’être résolu

Une étagère qui stockait des batteries au lithium et des batteries a provoqué, selon des sources policières, le dernier incendie dans une usine de recyclage, à Granollers (Barcelone). Ce n’est pas la première fois, car ces batteries sont à l’origine de nombreux incendies dans les usines de recyclage.

Depuis 2006, 268 incidents impliquant des batteries au lithium ont été détectés aux États-Unis seulement, entraînant des incendies majeurs. Et il est calculé qu’il pourrait y en avoir beaucoup plus. En Espagne, la situation est similaire, les entreprises de recyclage de batteries étant conscientes du danger qu’elles comportent.

Développer un nouveau type de batterie est extrêmement difficile. En 2019, le prix Nobel de chimie est allé précisément aux créateurs de batteries au lithium dans les années 70. Mais En raison de l’instabilité du lithium et de l’accumulation d’énergie, ces batteries peuvent prendre feu s’ils reçoivent des températures élevées, supérieures à 60 degrés Celsius.

Le risque est minime compte tenu du grand nombre de batteries sur le marché, mais les fabricants sont conscients des risques. Des cas bien connus tels que le Samsung Galaxy Note 7 et l’enquête sur des batteries qui ne prennent pas feu ou n’explosent pas sont connus.

Le recyclage des batteries est rentable, mais pas à cause du lithium

Le marché des batteries au lithium devrait atteindre une valeur de 76 milliards de dollars en 2026, avec une valeur approximative de 40 milliards de dollars, selon Allied Market Research. Ces chiffres montrent l’énorme présence de batteries au lithium, présentes dans les ordinateurs et les mobiles mais aussi dans les petits appareils électroniques. Et gérer cette grande quantité de lithium, c’est recycler.

Malheureusement, il y a peu de raisons économiques de recycler le lithium des batteries lithium-ion, car il s’agit d’un matériau relativement bon marché et abondant. En valeur, le lithium représente moins de 3% des coûts de production. Mais le recyclage des batteries au lithium est une activité rentable, dans lequel le lithium de celui-ci est jeté. Cela peut paraître étrange, mais ce qui vous intéresse, c’est le reste. Lorsque nous envoyons des batteries au lithium pour recyclage, les métaux qui sont extraits sont ceux qui sont les plus précieux, comme le nickel ou le cobalt.

Le nombre d’incendies augmente malgré les outils pour stocker les batteries

Même lorsqu’elles sont transportées dans des centres de recyclage, ces batteries représentent un problème. Comme l’explique le Washington Post, une étude californienne révèle que 40% des incendies dans les centres de recyclage sont causés par le lithium. Selon les données américaines et canadiennes, le nombre d’incendies dans les usines de recyclage a augmenté de 26% en trois ans. Waste 360 ​​a rapporté en avril 2020 que 24 incendies se sont produits au cours des 21 derniers jours, liés à des entreprises de recyclage. Plus d’un feu par jour.

En raison de l’utilisation plus intensive des batteries lithium-ion, le risque de stockage augmente principalement dans les zones sans mesures de protection adéquates telles que des caméras de détection de chaleur ou des compartiments séparés. Pour leur stockage, il existe également des armoires de sécurité pour le chargement et le stockage, capables de supporter un feu extérieur pendant plus de 90 minutes.

Pour éteindre le feu il y a extincteurs spéciaux pour batteries au lithium, appelés extincteurs AVD (solution aqueuse de vermiculite). Si le feu commence à l’intérieur, il est également recommandé de l’éteindre avec des gicleurs. Une autre option consiste à refroidir la batterie pour éviter les fuites thermiques, car au final, la chaleur est le principal danger associé aux batteries au lithium.

Les batteries Li-ion combinent des matériaux à haute énergie avec des électrolytes hautement inflammables. Par conséquent, une détection précoce est essentielle pour arrêter les incendies plus graves.

Le lithium restera avec nous pour les années à venir

Selon les données fournies par Siemens, la génération actuelle de batteries continuera d’être largement utilisée jusqu’en 2025.

En octobre 2019, une enquête a été publiée dans la revue Nature Nanotechnology où les scientifiques de PNNL ont démontré la présence de carbonate d’éthylène dans l’électrolyte provoquant la croissance de défauts tels que les dendrites et les moustaches. Petites structures rigides qui pourraient percer la structure interne des batteries au lithium et augmenter les réactions entre l’électrolyte et le lithium, accélérant ainsi la panne de la batterie. Au contraire, l’ajout de cyclohexanone a empêché la croissance de ces dendrites.

Tout stockage d’énergie comporte ses propres risques. Elle a été démontrée au 19e siècle avec des moteurs à vapeur, au 20e siècle avec des voitures à essence qui ont pris feu, et maintenant avec de mauvaises batteries au lithium qui explosent et provoquent des incendies dans les usines de recyclage. Les experts recommandent aux entreprises de se conformer aux mesures de sécurité, ce n’est qu’ainsi que nous pouvons empêcher l’apparition de nouvelles nouvelles d’incendies causés par cette pièce répandue.

En Espagne, il existe des projets tels que RELIBAT, promu par le Département du développement économique et des infrastructures du gouvernement basque ou le projet RELIBANE, financé par ICEX, qui poursuivent le recyclage complet des batteries au lithium. Pour promouvoir le recyclage de ces batteries au lithium, très présentes dans la voiture électrique, de l’Union européenne, des initiatives telles que «Batteries 2020» sont encouragées, afin que les constructeurs automobiles tirent parti des piles au lithium comme accumulateurs.

