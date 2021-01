Derrick Henry termine la saison avec plus de 2000 mètres de course

Derrick Henry a rejoint le club des 2000 verges après une énorme performance, dimanche.

Le demi offensif vedette des Titans des Tennesee, Derrick Henry, a dépassé les 2000 verges au sol pour la saison après la victoire de 41-38 de l’équipe sur les Texans de Houston. Carmen Mandato / Henry a terminé le match de dimanche avec 250 verges et 2 touchés au sol. Au total pour la saison, il termine avec un record de franchise de 2027 verges au sol. C’est le cinquième de tous les temps. « Il montre définitivement qu’il est la meilleure chose suivante. Quand vous êtes Derrick Henry, les équipes arrivent et elles se concentrent sur vous. Cela rend les choses encore plus impressionnantes », a déclaré le futur porteur de ballon du Temple de la renommée Adrian Peterson. le mois dernier. Henry ne rejoint que sept autres joueurs de l’histoire de la NFL qui ont accompli l’exploit, dont Peterson. Les sept joueurs sont les suivants: – Eric Dickerson, 2105 verges en 1984

– Adrian Peterson, 2097 verges en 2012

– Jamal Lewis, 2066 verges en 2003

– Barry Sanders, 2053 verges en 1997

– Terrell Davis, 2008 verges en 1998

– Chris Johnson, 2006 verges en 2009

– OJ Simpson, 2003 verges en 1973 Henry a été repêché par les Titans au deuxième tour du repêchage de la NFL 2016 avec le 45e choix au total. Les Titans terminent la saison 11-5, à la première place de l’AFC Sud. Ils affronteront les Ravens de Baltimore à domicile lors du premier tour des éliminatoires, la semaine prochaine. [Via]