Derren Brown parle de Little Nightmares II avant le lancement de la semaine prochaine

Derren Brown est là pour nous parler de rêves. Non, pas ce jeu PlayStation 4 que vous avez tous déjà oublié – de vrais rêves que vous avez pendant votre sommeil. L’illusionniste est devenu un homme de marketing dans une nouvelle bande-annonce pour Little Nightmares II de la semaine prochaine, ce qui est un sacré bon choix si nous le disons nous-mêmes. Il est là pour expliquer ce qui arrive à notre cerveau une fois que nous nous endormons entre les clips de jeu d’un titre que nous attendons avec impatience de mettre la main sur le 11 février 2021.

Et, eh bien, tout semble assez effrayant. Cette séquence à l’école avec la tête du professeur glissant comme un serpent est la plus impressionnante, mais voyons d’abord ce que le jeu complet nous réserve. N’oubliez pas que si vous voulez un avant-goût des bosses et des frayeurs que Tarsier Studios nous réserve, une démo est toujours disponible sur le PlayStation Store. Le jeu sera lancé sur PS4 la semaine prochaine, avec une version complète de PlayStation 5 prévue pour plus tard cette année.