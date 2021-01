Dernières photos de Spider-Man 3 Set Tease Continuation de Big Far from Home Cliffhanger

Ces derniers mois, chaque fois que le troisième Homme araignée Le film a fait les manchettes, il a été en relation avec la façon dont le film reliera le MCU au multivers plus vaste et aux héros d’autres franchises Marvel. Maintenant, des photos prises à partir des ensembles de Spider-Man 3 ont également confirmé un lien majeur avec la fin de la série dans la précédente Spider-Man: loin de chez soi.

MYSTERIO?! 👀🚨 Nouvelles photos de l’ensemble ‘SPIDER-MAN 3’! (via atlanta_filming | IG) pic.twitter.com/AQ1p0o33t2 – cosmique (@cosmic_marvel) 17 janvier 2021

Pour récapituler rapidement, Spider-Man: loin de chez soi s’est terminé avec Peter Parker alias Spider-Man, battant le supervillain Quentin Beck alias Mysterio. Cependant, avant sa disparition, Beck avait réussi à orchestrer les choses afin que le grand public pense qu’il était un super-héros et que Spider-Man l’avait tué, révélant l’identité secrète du robot de mur palmé au monde dans le processus.

La photo des ensembles de Spider-Man 3 révèle des plans d’un babillard public. Parmi les divers dépliants collés au tableau, il y en a un qui représente un gros plan de Mysterio, avec les mots «Je crois» imprimés en dessous. D’après le dépliant, il est clair qu’au moins une partie du public croit toujours et soutient Mysterio, et par conséquent, pense probablement toujours à Spider-Man comme le méchant.

Il y a longtemps eu des rumeurs selon lesquelles Spider-Man 3 Peter Parker devra faire face aux retombées d’avoir été qualifié de Spider-Man et d’être blâmé pour la mort de Mysterio, et devra aller au tribunal pour prouver son innocence. C’est là que Peter emploiera les services de Matt Murdock, un avocat de la défense pénale, qui se trouve également être Daredevil. L’observation récente de Charlie Cox, qui a dépeint Matt dans le Daredevil Spectacle Netflix, sur les plateaux du nouveau Homme araignée le film a ajouté du carburant à ces spéculations.

Mis à part les batailles juridiques, Spider-Man 3 traitera également d’une manière ou d’une autre du multivers, Peter étant encadré par le docteur Strange et rencontrant des héros et des méchants de différentes réalités, tels que Electro de Jamie Foxx, Doctor Octopus d’Alfred Molina, et peut-être Tobey Maguire et Andrew Garfield en tant que différentes versions de Spider -Homme.

La quantité d’actualités de casting qui a accompagné le making of Spider-Man 3 a fait du film le projet le plus débattu du MCU parmi les fans, avec une théorie des fans scandaleuse après l’autre concernant le nombre de personnages qui s’intégreront dans le scénario du film. Dans une récente interview, le showrunner du MCU, Kevin Feige, avait confirmé qu’il était au courant de la spéculation rampante, mais qu’il n’était pas disposé à s’engager à confirmer ou à nier aucune d’entre elles.

« J’ai lu certaines choses. Je ne suis pas sûr d’avoir tout lu. Ce qui est amusant à propos de la spéculation en ligne en ce qui concerne nos affaires, c’est que parfois cela ne pourrait pas être plus décalé et parfois c’est terriblement proche, et c’est vrai depuis quelques années, mais dire ce qui enlève tout le plaisir à tout.

Réalisé par Jon Watts, la suite actuellement sans titre de Spider-Man: loin de chez soi stars Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jamie Foxx, Alfred Molina et Benedict Cumberbatch. Le film arrive en salles le 17 décembre 2021.

Sujets: MCU Spider-Man 3, Spider-Man loin de chez soi, Spider-man