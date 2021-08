Sonic Colors : Ultimate – Meet the Wisps, la bande annonce du Gameplay déjà sortie

Sonic Colors: Ultimate arrive sur PlayStation 4 le mois prochain, et pour certains, ce sera la première chance de jouer à cette entrée bien reçue de la franchise. Le jeu, qui est un mélange d’étapes de plate-forme 2D et 3D, complète les capacités caractéristiques du hérisson avec les Wisps, une espèce extraterrestre réduite en esclavage par Eggman et cherchant à abattre son parc d’attractions intergalactique. Si vous n’êtes pas familier des Wisps et de ce qu’ils font, la bande annonce vous plongera dans le jeu.

Au fur et à mesure que vous courez et sautez à travers chaque niveau, vous pouvez également rencontrer l’une de ces créatures, et chaque feu follet de couleur différente imprègne Sonic d’une capacité unique. Le Cyan Wisp, par exemple, permet à Sonic de rebondir entre des cristaux spéciaux à la vitesse de l’éclair, tandis que le Green Wisp le transforme en un être capable de flotter et de voler pour atteindre de nouvelles zones et éviter les pièges. Le Jade Wisp est tout nouveau pour Ultimate, et il permet à Sonic de traverser des murs solides pour atteindre facilement des endroits cachés.

Nous sommes impatients de découvrir tous les Wisps lorsque Sonic Colors: Ultimate arrivera sur PS4 le 7 septembre. Allez-vous découvrir ce remaster ? Quel feu follet est votre préféré ? Mettez vos chaussures de course dans la section commentaires ci-dessous.