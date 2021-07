Dernière mise à jour du chapitre 2 de Mafia : date de sortie, histoire, etc.

– Publicité –



Mafia 2 devrait être le film le plus attendu de l’année. Il promet action, sensations fortes et divertissement. Mafia Chapter 1 a été un grand succès pour Lyca Productions. Et maintenant, nous avons des nouvelles très excitantes à propos du chapitre 2 ! Voici tout ce que nous savons.

Mafia Chapter 1 a été une aventure passionnante pour ses fans. Ce film dramatique d’action tamoul est un mélange parfait de suspense, d’action, de romance et de rebondissements mordants. Le premier chapitre offre un régal visuel aux fans. Le film a captivé un large public impatient de voir le chapitre 2. Les fans en avaient assez de regarder le premier épisode de Mafia. Quel est le prochain chapitre ?

Le personnage principal de Mafia est Arun Vijay. Karthick Naren a réalisé le film. Les fans l’ont adoré et lui ont donné des tonnes de retours positifs. Le chapitre 1 s’est terminé par un point culminant à couper le souffle, qui a laissé les fans avides de plus. Nous savons maintenant tout sur Mafia Chapitre 2.

Date de sortie du chapitre 2 de Mafia

Le film devrait sortir en février 2021. Karthik Naren est le réalisateur du film. La production du chapitre 2 a commencé peu de temps après le succès du premier chapitre. Parce que la première partie de la série a été un succès retentissant, les critiques sont très attendues. Le confinement majeur du coronavirus a mis un terme à la production de la prochaine saison. Il existe de nombreuses chances que la sortie du prochain chapitre soit retardée par la pandémie de COVID-19. Lyca Productions a sorti le premier volet de Mafia en février 2020.

Mafia Chapitre 2 Cast Members

Aucune confirmation n’a été faite concernant les membres du casting du film. Certains des anciens membres de la distribution reviendront probablement.

Aryen interprété par Arun Vijay

Dipshi Bose joue Sowmya

Prasanna interprète Divakaravanan

Bharath Reddy joue Naveen

Sathya est joué par Priya Bhavani Shankar

Inder Kumar interprétant Rudra

Thalaivasal Vjay joue Mugilan

Mathew Varghese est le père d’aryen

Varun a joué dans Bala Hassan

Selvam a joué dans l’Aroul Jody

Récapitulation du dernier chapitre de la mafia

Dans le premier chapitre de Mafia, les personnages principaux sont impliqués dans la recherche de l’autorité ultime pour l’approvisionnement en drogue dans la région. Aryan, un agent des stupéfiants est impliqué dans les trafiquants de drogue présumés avec son équipe. Aryan fait cela parce qu’il a perdu son frère.